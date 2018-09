Den anonyme Trump-toppens leserinnlegg sjokkerer USA: – Jeg er en del av motstandsbevegelsen

The New York Times har publisert en anonym kronikk, noe avisen svært sjelden gjør. Ifølge avisen er forfatteren en høytstående medarbeider i president Donald Trumps administrasjon, og at navnet ikke kan røpes fordi vedkommende ville ha mistet jobben sin.

Kronikkforfatteren fremholder at Trump ikke har skjønt at de fremste medarbeiderne i hans egen administrasjon systematisk jobber for å stikke kjepper i hjulene for ham og stoppe hans verste tilbøyeligheter.

Republikaner

Samtidig understreker forfatteren at denne «motstandsbevegelsen» ikke hører til på venstresiden i amerikansk politikk, og at vedkommende støtter mye av politikken som Trump-administrasjonen har initiert.

Likevel skriver forfatteren at deres fremste plikt er overfor USA, og at de må handle som de gjør fordi Trump ødelegger for landet.

«Derfor har mange av personene som Trump har utnevnt, lovet at de skal jobbe bevisst for å opprettholde våre demokratiske institusjoner, og at de skal stoppe Trumps mer feilaktige impulshandlinger frem til han går av som president», skriver forfatteren.

Mange i USA ble svært overrasket over innholdet i kronikken. «Noe slikt har aldri skjedd før», skrev CNN-kommentatoren David Axelrod på Twitter.

Udemokratisk og amoralsk

Det grunnleggende problemet, ifølge forfatteren, er at Trump er amoralsk og udemokratisk. De fleste av Trumps medarbeidere forsøker hele tiden å beskytte det arbeidet de gjør fra presidentens mange innfall.

Møter med presidenten ender alltid opp med å handle om alt annet enn det de egentlig skal, hele tiden er det tirader og hans manglende impulskontroll gjør at det fattes dårlige, grunnløse og noen ganger uforsvarlige beslutninger som ikke kan bli stående.

Presidenten skal angivelig skifte mening fra det ene minuttet til det andre.

«Det kan være en fattig trøst i denne kaotiske tiden, men amerikanerne skal vite at det er voksne i rommet».

Trump har vært så ustabil at flere i administrasjonen hans skal ha vurdert å bruke det 25. grunnlovstillegget, som ville starte en komplisert prosess for å fjerne presidenten. De konkluderte likevel med at det kunne føre til en grunnlovskrise, og at de derfor heller vil forsøke å styre Trump i riktig retning til han går av.

Det hvite hus har ennå ikke kommentert kronikken. Peter Alexander fra TV-stasjonen NBC skriver på Twitter at han nettopp ba om en kommentar fra Trumps presserådgivere, men at de nå har stengt seg inne på kontoret.

Just handed top Trump communications officials a printed copy of NYT op-ed. They say it’s the first they’re seeing it. I’ve requested WH comment. They’re huddled in Sarah Sanders office now. https://t.co/PJ1bHbblHy — Peter Alexander (@PeterAlexander) September 5, 2018

