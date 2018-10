Savnet passasjer funnet død etter flyulykke i Mikronesia

De første meldingene gikk ut på at alle de 47 om bord overlevde krasjlandingen med flyet som tilhørte selskapet Air Niugini fra Papua Ny-Guinea. Kort tid senere ble det kjent at en person var savnet etter at flyet havnet i en lagune like ved flyplassen på Chuuk i Mikronesia.

Tirsdag opplyser flyselskapet at dykkere fant den omkomne passasjeren mandag. Den døde er en indonesisk mann, og Air Niuginis sjef sier selskapet er i kontakt med familien og jobber med å få den døde sendt hjem.

Fire personer som ble skadd i ulykken, blir overført til Guam for videre behandling.

Det er foreløpig ikke klart hva som forårsaket ulykken. Flyselskapet og den amerikanske marinen sier flyet havnet i vannet før det nådde fram til rullebanen, mens andre vitner sier det passerte rullebanen først.

Air Niugini bel etablert i 1973. Selskapet har ikke opplevd dødsfall på minst to tiår, ifølge statistikk fra Aviation Safety Network.