Statsminister Erna Solberg ble hedret med prisen «Global Citizen Award» fra The Atlantic Council mandag kveld i New York i en høytidelig seremoni. Prisen har tidligere gått til blant annet IMF-sjef Christine Lagarde, tidligere president Bill Clinton og den canadiske statsministeren Justin Trudeau.

– Erna Solberg representerer alt denne prisen står for, sa presidenten for the Atlantic Council, Frederick Kempe, til Aftenposten.

– Hun er ikke et navn som alle i USA kjenner, men det burde hun være.

Takket og fremhevet internasjonale organisasjoner

Solberg fikk prisen for sitt bidrag til internasjonalt samarbeid, blant annet når det gjelder bærekraftig forvaltning av verdenshavene og fokus på utdanning og miljøvennlig politikk.

Statsministeren brukte mye av takketalen sin til å fremheve betydningen av de etablerte internasjonale organisasjonene og «den liberale verdensordenen». Hun trakk frem EU, FN, WTO og NATO til applaus fra det galla-antrukne publikumet. Dette er et refreng som går igjen i alle sammenhenger i denne FN-uken så langt.

Tirsdag er denne verdensordenen forventet å bli angrepet hardt av USAs president Donald Trump når han taler til hovedforsamlingen.

Vil grave dypt

Solberg understreket også Norges innsats for verdenshavene, og initiativet Solbergregjeringen har tatt i denne sammenhengen.

– Vi vil grave dypt i lommene for å rense opp i verdenshavene, sa Solberg.

Ved siden av den norske statsministeren ble det også utdelt priser til Argentinas president Mauricio Macri, forretningsmannen Hamdi Ulukaya og USAs avdøde senator John McCain. Sistnevntes kone Cindy McCain mottok prisen på hans vegne.

Macri satt ved siden av presidenten i Det internasjonale pengefondet (IMF) Christine Lagarde. Argentina har nettopp innført strenge sparetiltak i samarbeid med IMF, som skal hjelpe den gjeldsplagede nasjonen tilbake i internasjonal økonomi. En løpende spøk blant talerne kvelden gjennom var at alle var betatt av Lagarde.

– Snart er alle i Argentina forelsket i Lagarde, sa Macri.

