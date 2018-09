Nord-Carolinas guvernør advarer folk mot å vende hjem

– Vit at vannet stiger raskt overalt, også på steder som vanligvis ikke har oversvømmelser, sier guvernør Roy Cooper i den amerikanske delstaten lørdag.

Florence har svekket seg til tropisk storm siden uværet nådde USAs sørøstkyst som orkan i svakeste kategori fredag. Men meteorologene advarer om at stormen beveger seg langsomt og fortsatt er farlig.

Vedvarende nedbørsmengder kan føre til katastrofal springflo og betydelig elveflom, ifølge meteorologene.

– Dette værsystemet tømmer ut episke mengder nedbør. Noen steder målt i fot, ikke tommer, sier Cooper.

– Ikke dra hjem

Nesten én million innbyggere har mistet strømmen, og antallet fortsetter å stige. 20.000 mennesker har søkt dekning i tilfluktsrom.

Lørdag prøvde flere å vende hjem. De kjørte gjennom oversvømte gater, bevæpnet med motorsager for å rydde bort falne trær i veien. Nord-Carolinas guvernør Cooper ber folk være tålmodige og holde seg i ro inntil videre.

– Mange som tror at stormen unngikk dem, har ennå ikke innsett trusselen. Ikke dra tilbake før dette er over og dere offisielt får grønt lys, sier han.

Så langt har uværet offisielt krevd fem menneskeliv, tilføyer han.

Meteorologene varsler at noen av de rammede områdene kan få ytterligere 35 centimeter nedbør i løpet av de neste dagene. I deler av delstaten har Florence brakt med seg over 75 centimeter regn. Florence har nå en vindstyrke på 20 sekundmeter, med sterkere vindkast nær stormsenteret.

Redningsmannskaper i båt

Vannmassene og kraftige vindkast har omgjort flere byer til rennende elver. I New Bern, som ble rammet av stormflo på opptil 3 meter, gikk redningsmannskaper lørdag i båt fra hus til hus for å lete etter ofre og spørre om folk trengte hjelp.

– VI har nå berget over 400 mennesker. Vi har fortsatt rundt 100 som ønsker å bli berget, og vi har rundt 1.200 i tilfluktsrom, sier ordfører Dana Outlaw til CNN.

Langs elvene Cape Fear River og Little River har myndighetene utstedt obligatoriske evakueringsordrer og advart innbyggerne om at de er umiddelbar fare. Folk har fått beskjed om å forlate hjemmene sine umiddelbart, og syv tilfluktsrom står klare i Cumberland County.

I Sør-Carolina ble evakueringsordrene lørdag opphevet i flere fylker på kysten, der de fleste innbyggerne ble bedt om å forlate hjemmene sine før uværet satte inn.h

Katastrofe

Så langt er det bekreftet at minst fem mennesker har mistet livet.

I byen Wilmington omkom en mor og den åtte måneder gamle babyen hennes da et tre falt over huset deres fredag. I Sør-Carolina omkom en 61 år gammel kvinne da bilen hun kjørte, kræsjet med et tre som hadde falt over en motorvei i nærheten av byen Union.

USAs president Donald Trump utstedte lørdag en katastrofeerklæring for Nord-Carolina, noe som betyr at flere fylker vil få tilgang på økonomisk nødhjelp fra Washington.

Det hvite hus har varslet at Trump vil besøke de rammede områdene neste uke.

