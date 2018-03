På disse punktene bryter Trump nå med våpenlobbyen og går inn for strengere lover

– Dere er redd for NRA, sa presidenten da han overrasket en gruppe senatorer og kongressrepresentanter ved å gå inn for strengere våpenlover.

Uttalelsen falt under et over times langt TV-sendt møte onsdag. Der brøt ham med både våpenlobbyorganisasjonen National Rifle Association (NRA), eget parti og i flere tilfeller sine egne tidligere standpunkt:

Høyere aldersgrense for riflekjøp

Tette populært smutthull

Åpner for AR-15-forbud

Avviser NRAs hjertebarn

– Det er på tide. Vi må stoppe denne galskapen, sa Trump at han hadde fortalt lederne i NRA under en lunsj nylig.

Både våpentilhengere og demokrater uttrykte imidlertid skepsis til om presidenten faktisk vil følge opp det han sa i møtet, ifølge The New York Times.

Her er en oversikt over de viktigste forslagene til innstrammingen i våpenlovene, og hva presidenten sa om dem:

Forbud mot angrepsrifler

Mange av de overlevende etter massedrapet i Parkland har tatt til orde for et forbud mot såkalte «angrepsvåpen», halvautomatiske rifler.

Under møtet utfordret senator Dianne Feinstein, en demokrat fra California, Trump i spørsmålet om et nytt forbud mot angrepsrifler.

– Jeg vil se på det, svarte Trump.

Lisa Marie Pane / AP / NTB scanpix

Slike våpen kan skyte raskt og presist, og de kan avgi mange skudd uten at skytteren trenger å lade om. Angrepsrifler var forbudt mellom 1994 og 2004.

Våpenets forsvarere, blant dem NRA, peker på at det er blant landets mest populære våpen, og at de kan brukes til både jakt, selvforsvar og skyting på blink.

Hva er det som gjør angrepsrifler så populære, men samtidig så farlige? Det forsøker vi å svare på i denne saken.

Høyere aldersgrenser for riflekjøp

Mens føderale regler sier at man må være 21 år for å kjøpe etthåndsvåpen som pistoler og revolvere, faller «angrepsrifler» i samme kategori som hagler og repetervåpen til jakt. Dermed er aldersgrensen bare 18 år.

19-åringen Nikolas Cruz, som drepte 17 personer i skoleskytingen i Florida, hadde kjøpt våpenet på lovlig vis.

I møtet sa Trump at han støtter et forslag om å heve aldersgrensen for rifler fra 18 til 21.

– Dette er ikke en populær ting å si med tanke på NRA, men jeg sier det likevel, sa Trump.

Keith Srakocic / AP / NTB scanpix

Tette smutthull

For å kunne kjøpe våpen i en butikk, må man bestå en bakgrunnsundersøkelse opp mot FBIs database. I salg mellom privatpersoner er det derimot ingen slik sjekk.

Dette kalles «våpenmessesmutthullet». Det gjør at hvem som helst å gå på en våpenmesse og kjøpe et våpen de kanskje ikke får lov til å kjøpe over disk.

I møtet onsdag åpnet Trump for å tette dette smutthullet. Det er det sterk motstand mot både i hans eget parti og fra lobbyorganisasjoner som NRA.

Strengere håndheving av bakgrunnssjekkene

Demokratene ønsker å gjøre kriteriene for våpenkjøp strengere, og de vil tette igjen det ovennevnte smutthullet for private våpenkjøp.

– Vi må holde våpen borte fra farlige hender. Og det må involvere bakgrunnssjekker, sa Trump.

– Kanskje vi kan få gjort det enda mer omfattende, og ha ett lovforslag i stedet for 15 forskjellige? sa Trump om demokratenes forslag om å stramme inn systemet.

– Jeg tror dette er noe dere faktisk kan få 60 stemmer for, kanskje til og med enkelt, sa presidenten.

Dersom du vil se hele seansen i Det hvite hus onsdag, kan du se gjennom videoen under:

Strengere regler for folk med psykiske problemer

Trump foreslo også at politiet bør få fullmakt til å ta våpnene fra psykisk syke personer som de frykter kan gjøre noe galt.

– Jeg liker å ta fra dem våpnene tidlig. Ta våpnene først, så får rettferdig rettergang komme som nummer to, sa Trump.

Andre forslag har gått på at flere personer som har psykiske problemer, skal meldes inn til FBI, som administrerer den nasjonale basen over hvem som ikke får kjøpe våpen.

Fakta: Våpenlover i USA USAs høyesterett har slått fast at det andre grunnlovstillegget gir amerikanere rett til å eie våpen med noen restriksjoner. Hver delstat har ulike bestemmelser, men ingen kan totalforby våpen. I en rekke delstater er det tillat å bære skjult våpen på offentlige steder, såkalt «concealed carry». I noen stater er det tillat å bære synlige våpen, såkalt «open carry». Siden 1934 har det vært strenge restriksjoner på maskingevær og andre helautomatiske våpen, som i praksis er forbudt. Føderal lov krever at man må være 21 år for å kjøpe enhåndsvåpen som pistoler og revolvere. Ammunisjonskjøp og tohåndsvåpen, som hagler, boltrifler og angrepsrifler, har aldersgrense 18 år. Enkelte grupper får ikke lov til å kjøpe våpen: Folk som har rømt fra fengsel, folk som regnes som en fare mot samfunnet, psykisk syke som er tvangsinnlagt og straffedømt som fikk en straff på over ett år i fengsel. Alle som vil kjøpe våpen i en våpenbutikk, må sjekkes opp mot FBIs register over folk som ikke får kjøpe våpen. Private kjøp krever ingen bakgrunnsundersøkelse.

Nasjonale bæretillatelser

NRA ønsker å få gjennom et lovforslag som vil bety at personer som har bæretillatelse for våpen i en delstat, også kan bære våpen i andre delstater.

Dermed kan en person med tillatelse til å bære skjult våpen i Texas, lovlig ta med seg våpenet til andre delstater selv om den delstaten ikke tillater skjult bæring av våpen i utgangspunktet.

– Det vil dere aldri få gjennom. Vi vil faktisk få noe gjort, sa Trump om forslaget.

Curtis Compton / AP / NTB scanpix

Forbud mot «bump stocks»

«Bump stocks», ekstra kolber som gjør våpen nesten helautomatiske, ble ikke betraktet som et stort problem før det kom frem at de ble brukt i konsertmassakren i Las Vegas i fjor. Der sto angriperen i et vindu og skjøt ned på en folkemengde. Han drepte 58 personer og såret flere enn 400.

Etter det ble det foreslått å forby slikt ekstrautstyr som gjør halvautomatiske våpen tilnærmet automatiske.

– Det kan vi gjøre med en presidentordre. Jeg skal skrive ut en. Så det trenger dere ikke bekymre dere for, sa Trump.

For en billig penge kan en AR-15 gjøres om til å skyte omtrent som et unøyaktig automatgevær. Her kan du lese om hvordan en «bumb stock» gjorde det mulig for drapsmannen i Las Vegas å skyte helautomatisk.

Forbud mot store magasiner

Trump nevnte ikke magasinstørrelse i møtet onsdag.

Men flere ganger tidligere er det blitt foreslått å forby magasiner som har plass til flere enn ti skudd.

Med mindre magasiner må en angriper stanse skytingen oftere for å lade om. Med litt trening kan imidlertid et magasinbytte skje på noen få sekunder.

Rich Pedroncelli / AP / NTB scanpix

Marco Rubio er blant de fremtredende republikanerne som sier at de nå vil vurdere et forbud mot slike magasiner i kjølvannet av skoleskytingen i Parkland i Florida.

– Det vil ikke forhindre et angrep, men det kan spare liv under et angrep, sa senatoren under en CNN-debatt forrige uke.