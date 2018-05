Donald Trumps advokater forbereder seg på et juridisk slagsmål i full offentlighet med spesialgransker Robert Mueller. Den tidligere FBI-sjefen har i et møte med Trumps jurister antydet at det kan bli aktuelt å stevne presidenten hvis han ikke frivillig stiller til avhør.

Dette ble først kjent i The Washington Post og er nå bekreftet av Trumps eksadvokat John Dowd. Ifølge CNN vil Trump-advokatene hevde at Trump ikke kan tvinges til å vitne og skal være klare til å ta saken helt til USAs høyesterett.

Tirsdag ble det kjent gjennom The New York Times hva Mueller vil spørre Trump om.

Fakta: Russlandssaken Amerikansk etterretning og kontraetterretning konkluderte høsten 2016 med at Russland hadde forsøkt å påvirke det amerikanske presidentvalget. Saken ble først etterforsket av FBI, men senere overført til en oppnevnt spesialgransker: Robert S. Mueller III. Han skal blant annet undersøke om noen i Trumps valgkampanje sto i ledtog med russerne og om noen har forsøkt å motarbeide etterforskningen.

1. Kan Trump tvinges?

Må presidenten føye seg etter en stevning om å vitne? De fleste eksperter tror det, men saken er ikke tindrende klar og kan ankes til USAs høyesterett. Den mektige domstolen har to ganger tidligere tatt stilling til lignende saker. Begge gangene tapte presidenten.

I 1974, i saken USA v. Richard Nixon, måtte president Richard Nixon fremlegge lydopptak som spesialgranskeren ville ha i forbindelse med Watergateskandalen.

I 1997, i saken Clinton v. Jones, måtte president Bill Clinton finne seg i å bli saksøkt av Paula Jones for sextrakassering.

Begge sakene skiller seg likevel litt fra Trumps trøbbel. I Nixon-saken var det bevis i en kriminalsak presidenten måtte fremlegge, ikke et vitnemål. Clinton-saken handlet om at presidenten ikke var immun mot et privat søksmål – det var ikke en straffesak. I den siste saken ble det også uttalt at man i stor grad måtte ta hensyn til presidentens oppgaver når man fastsatte tid for vitnemålet.

Hvis presidenten skulle bli tvunget til å avlegge vitnemål, kan han formelt sett nekte å svare og vise til grunnlovens beskyttelse mot selvinkriminering – retten til å være taus.

ASSOCIATED PRESS/NTB scanpix

2. Hvorfor snakker han ikke bare frivillig?

Donald Trump skal i utgangspunktet ha vært åpen for å vitne. En anonym kilde sier til CNN at dette snudde totalt 9. april, da kontoret til Trumps personlige advokat ble ransaket av etterforskere.

Flere forhold taler for at Trump kan se fordeler med ikke å vitne. Ett av dem som nevnes ofte, er Trumps problemer med å være presis og sannferdig. The Washington Posts oversikt over usanne og villedende påstander fra president Trump president nådde tirsdag opp i 3001. Dette er et gjennomsnitt på 6,5 hver dag.

Trump hevdet for eksempel tirsdag uriktig i en twittermelding at Muellers spørsmål ikke handlet om sammensvergelse. Da Bill Clinton ble avhørt om Monica Lewinsky, snakket han usant, noe han senere fikk en bot for i en domstol.

Et annet argument er at de ikke vet hva slags informasjon Mueller har. Advokat Sol Wisenberg, som deltok i etterforskningen mot Clinton, mener spørsmålene utgjør potensielle landminer for Trump. Jusprofessor Jimmy Gurulé ved Notre-Dame-universitetet og visejustisminister under George W. Bush sier et avhør vil være farlig for Trump.

– Du trenger bare se på hans lange historie med villedende eller overdrevne påstander. Hvis han sier usanne eller villedende ting til etterforskerne, kan det støtte opp under påstander om mened, sier Gurulé til The Hill.

Mary Altaffer / AP/NTB scanpix

3. Hva handler spørsmålene om?

Muellers spørsmål til Trump kan langt på vei deles i fire kategorier:

Russisk samrøre med valgkampanjen: Om hvorvidt han kjente til noen henvendelser fra kampanjen om mulig russisk hjelp til valgkampanjen og for eksempel et møte i Trump-tårnet mellom blant andre Trumps sønn og en russisk advokat.

Om hvorvidt han kjente til noen henvendelser fra kampanjen om mulig russisk hjelp til valgkampanjen og for eksempel et møte i Trump-tårnet mellom blant andre Trumps sønn og en russisk advokat. Om James Comey: Om møtene med FBI-sjefen og grunnene for å sparke ham.

Om møtene med FBI-sjefen og grunnene for å sparke ham. Om Jeff Sessions: Justisministeren erklærte seg, til Trumps irritasjon, som inhabil i saken. Spørsmålene dreier seg om Trump forsøkte å påvirke ham.

Justisministeren erklærte seg, til Trumps irritasjon, som inhabil i saken. Spørsmålene dreier seg om Trump forsøkte å påvirke ham. Om Michael Flynn: Generalen var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver i tre uker før han fikk sparken for å ha løyet om kontakten med Russlands ambassadør. Spørsmålene handler om hva Trump visste og om han forsøkte å motarbeide etterforskningen av Flynn.

Carolyn Kaster / AP/NTB scanpix

4. Hva synes velgerne?

54 prosent av amerikanerne mener Russland-etterforskningen bør fortsette. 43 prosent mener det er nok nå, viser en fersk måling fra Monmouth University Poll. Andelen som synes granskningen bør fortsette, har sunket noe siden mars da 60 prosent mente dette.

På spørsmål fra et annet institutt, Quinnipiac, svarer 54 prosent at Mueller gjennomfører en hederlig etterforskning, mens 31 prosent mistror ham.

– Amerikanere ser ut til å være på spesialgransker Muellers side i hans titt på presidenten og hans folk, sier nestsjef Peter A. Brown ved Quinnipiac University Poll i en kommentar til undersøkelsen.