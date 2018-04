Den globale vinproduksjonen falt dramatisk i 2017. Det er 60 år siden sist det ble produsert så lite vin, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Årsaken er stort sett dårlig værforhold, sier Silvia Antonioli i den internasjonale vinproduksjonen OIV.

Det er vinproduksjonen i Europa som har fått hardest medfart. Alle topprodusentene i vinlandene Frankrike, Italia og Spania opplevde lav produksjon i fjor.

– Du må tilbake til før 2000-tallet for å finne et år med en så lav vinproduksjon. For Frankrike tror jeg du må tilbake til 1950 og 1960-tallet, sier Jean-Marie Aurand, direktøren for International Organisation of Vine and Wine (OIV).

Produksjonen i Italia går ned 17 prosent, fransk er ned 19 prosent og i Spania daler den med 20 prosent for 2017, viser tall fra Reuters.

Sarte druer

Vindruene er sarte og lar seg lett påvirke av vær og vind. For 2017 falt den globale vinproduksjonen med 8,6 prosent, samtidig økte forbruket med 1,8 prosent.

– Vinproduksjon er, i likhet med jordbruk, følsomt for værforandringer, frost, haglebyger, oversvømmelser og tørke, sier Aurand.

Er du glad i vin, ser likevel ikke 2017 helt svart ut. Produksjonen i USA er stabil. Det samme er den i Kina, som nå er den syvende største vinprodusenten i verden, rett bak Australia og Argentina.

USA ligger på toppen over nasjoner som konsumerer mest vin med 32,6 millioner hektoliter. I Frankrike drikkes det 27 millioner hl. Også i Kina øker forbruket av vin. Kineserne konsumerte i fjor 17,9 millioner hl, og det er 3,5 prosent mer enn året før.