Berg vil ha fart i norske forhandlinger med Russland. Derfor la han kortene på bordet.

MOSKVA (Aftenposten): Frode Berg var lei av å vente på hjelp fra Norge etter snart fem måneder i den russiske etterretningstjenestens fengsel. Derfor bestemte han seg for å innrømme at han jobbet for norsk etterretning.