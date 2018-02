Over hele Danmark er unge mennesker avhørt av politiet i løpet av januar. Over 1000 personer, de fleste unge, er siktet for å ha delt ulike filmklipp av en daværende 15-årig jente og flere jevnaldrende gutter, som hadde seksuelt samkvem.

Delingen har primært skjedd via Messenger, Facebooks meldings-app for mobiltelefoner. Siden de avbildede var mindreårige da opptakene ble gjort, betrakter dansk politi som spredning av overgrepsbilder av barn, slik lovverket sier.