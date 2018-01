Hevder hemmelig notat avslører maktmisbruk mot Trump. Nå vil Kongressen offentliggjøre det.

Det fire sider lange notatet er skrevet på oppdrag fra Devin Nunes og de andre republikanerne i etterretningskomiteen i Representantenes hus. Det er en oppsummering av flere tusen sider med hemmeligstemplede dokumenter forsamlingen har fått om Russland-etterforskningen.

Republikanerne sier at notatet avdekker maktmisbruk og ulovlig overvåking. Høytstående ansatte i FBI og justisdepartementet misbrukte angivelig overvåkingsloven for å overvåke folk i Trump-kampanjen under valgkampen i 2016.

Etter at Husets etterretningskomite vedtok offentliggjøring, er det nå opp til president Donald Trump om notatet blir offentlig tilgjengelig.

Rasende demokrater

Demokratene er rasende over vedtaket om offentliggjøring. De mener Nunes har valgt ut alt som taler for hans versjon av saken, men at han har utelatt viktige nyanser og andre ting som ikke underbygger, eller til og med motbeviser, hans påstand om partiskhet.

– I dag stemte denne komiteen for å sette presidentens personlige interesser, og kanskje deres egne personlige interesser, før nasjonens interesser, sier demokraten Adam Schiff, ifølge nyhetsbyrået AP.

Aaron P. Bernstein / Reuters / NTB scanpix

Siden de underliggende dokumentene er hemmeligstemplet, vil derfor ikke offentligheten få mulighetene til å ettergå Nunes’ notat. Demokratene kan heller ikke påpeke hva de mener er feil fordi de ikke kan vise til ting i de strengt hemmelige originaldokumentene.

Demokratene har svart med å lage sitt eget notat. Det stemte etterretningskomiteen, som har republikansk flertall, nei til å offentliggjøre.

Anklager FBI for partiskhet

Notatet anklager FBI for å ha basert en forespørsel om å avlytte Carter Page, en Trump-rådgiver under valgkampen, på en samling dokumenter satt sammen av en tidligere MI6-agent på oppdrag fra Clinton-kampanjen og Det demokratiske partiet.

Den såkalt «dossieret» var negativ informasjon om Trump som ble samlet inn for å muligens bruke mot ham i valgkampen. Opplysningene ble imidlertid ikke kjent før etter at valget var over.

En kilde sier til nyhetsbyrået Reuters at dossieret bare var del av underlagsmaterialet for begjæringen om å avlytte Page.

Det republikanske notatet anklager også den republikanske visejustisministeren Rod Rosenstein og den nå avgåtte FBI-nestsjefen Andrew McCabe for å ha latt demokratiske holdninger prege Russland-etterforskningen, sier en annen kilde til nyhetsbyrået.

Evan Vucci / AP / NTB scanpix

Justisdepartementet sier nei

Både FBI og Trumps eget justisdepartement mener notatet bør forbli hemmelig. De er bekymret for at en offentliggjøring kan avsløre «kilder og metoder» som etterretningstjenestene har brukt for å avdekke den russiske innblandingen i valgkampen i 2016.

En offentliggjøring vil være «usedvanlig uoverveid», ifølge assisterende justisminister Stephen Boyd.

Trump har tidligere indikert at han ønsker at det republikanske notatet skal bli offentlig tilgjengelig.

Nunes er en nær alliert av president Donald Trump. De siste månedene har han vært en sterk kritiker av FBI og Justisdepartementet, og han har gjentatte ganger påstått at byrået har politisk slagside og at Russland-etterforskningen utelukkende er politisk motivert for å undergrave presidenten.