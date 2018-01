New York Times melder at kilder med kjennskap til saken sier at folk tilknyttet Clinton Foundation igjen har fått spørsmål fra FBI. Spørsmålene dreier seg blant annet om det er blitt gitt penger til stiftelsen i bytte mot politiske tjenester.

Også nyhetsbyrået AP, CNN og det politiske nettstedet The Hill skriver fredag at føderale etterforskere undersøker pengegaver som ble gitt mens Hillary Clinton var utenriksminister fra 2009 til 2013.

Nyhetsbyrået APs ikke navngitte kilde sier etterforskningen har pågått i flere måneder.

Ingen bekreftelse

Justisdepartementet vil ikke bekrefte at det pågår en slik gransking, men i november ble det kjent at det vurderer å granske en omstridt uranavtale som omfattet en av stiftelsens givere.

Clinton-stiftelsen har avvist alle beskyldningene og hevder anklagene er politisk motivert. Stiftelsen har gjentatte ganger bevist at påstandene er feil, sier talsmann Craig Minassian i en uttalelse fredag.

FBI avsluttet en tidligere etterforskning av saken i 2016 på grunn av mangel på bevis. President Donald Trump har imidlertid uttalt at etterforskningen burde gjenopptas.

«Farse»

Tidligere utenriksminister Hillary Clinton var Trumps motkandidat i presidentvalget i USA i 2016. Bill Clinton var president fra 1993 til 2001.

Hillary Clintons talsmann kaller granskingen en «farse» og sier justisminister Jeff Sessions handler på ordre fra Trump ved å gjenoppta saken.

– Dette er en filantropisk stiftelse som endrer folks liv, mens Republikanerne har forsøkt å forvandle det til en politisk fotball, sier Merrill.

Trump har gjentatte ganger, i taler og på Twitter, bedt justisdepartementet om å etterforske Clinton.