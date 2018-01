SISTE: De to partiene er enige om en avtale som midlertidig løser budsjettkrisen i USA. Avtalen vil finansiere det amerikanske statsapparatet frem til 8. februar.

– Jeg og den republikanske flertallslederen har kommet til enighet om en avtale for å løse budsjettkrisen, sa demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, like før avstemningen rundt klokken 18.30 mandag kveld norsk tid.

– Vi skal i dag stemme for å gjenåpne statsapparatet og for å fortsette å forhandle frem en endelig avtale som omfatter hundretusener av innvandrere som ble brakt inn i landet som barn og som snart mister sin beskyttelse mot utsendelse, sa Schumer.

81 senatorer stemte for forslaget, mens 18 stemte imot. Dermed gjenåpnes det amerikanske statsapparatet.

Anklager Trump for å være fraværende

Avstemningen skulle etter planen startet klokken 18, men ble utsatt med rundt 35 minutter.

Medemmene i Senatet jobbet gjennom helgen og mandag formiddag. Fra begge hold ble det meldt om fremgang. Men forsøkene på å finne en løsning på budsjettkrisen nådde ikke frem før mandag kveld norsk tid.

– Gruppen bestående av representanter fra begge partier, har gjort en god jobb i presidentens fravær, sa Schumer.

Ifølge demokratenes leder i Senatet ble han oppfordret til å forhandle med Trump-administrasjonen om en avtale.

– Presidenten takket nei til to avtaler, som begge partier var enige om. Begge disse kunne hindret denne krisen, sa Schumer.

Utsatte avstemningen

Etter helgens møter uttrykte en gruppe senatorer forsiktig optimisme. De ga uttrykk for at en avtale kan bli inngått i løpet av kort tid, skriver The New York Times.

En gruppe bestående av sentrale senatorer fra begge partiene skal etter planen møtes før avstemningen mandag, skriver The Wall Street Journal. Gruppen består av over 20 senatorer.

I forkant av avstemningen har en rekke senatorer oppfordret McConnell til å forplikte seg til en avstemning om stridens kjerne: innvandring, skriver The Washington Post.

Fakta: Budsjettkrise og nedstengning i USA Stengingen av offentlige kontorer i USA er den første siden 2013, men det har skjedd flere ganger de siste årene. Oktober 2013:16 dager lang delvis nedstengning. Konservative i Tea Party-bevegelsen krevde å få inn formuleringer som kunne stoppe president Barack Obamas helselov. 850.000 offentlige ansatte ble permittert og ifølge en rapport fra Congressional Research Service tapte USA 2,5 milliarder dollar i produktivitet. Desember 1995 – januar 1996: Republikanere som ønsket innsparinger, tvang gjennom en tre uker lang nedstengning for å få president Bill Clinton til å godta budsjettet. Konflikten økte Clintons popularitet, og han ble gjenvalgt i november samme år. November 1995: Fem-dagers nedstengning på grunn av konflikt om økte kostnader til Medicare. Mens Jimmy Carter var president var det nedstengninger nesten hvert år, som i snitt varte elleve dager. Også Ronald Reagan opplevde seks nedstengninger i løpet av sine åtte år som president. De varte i en til to dager hver.

JOSHUA ROBERTS / REUTERS

Museer og parker stengte

I løpet av helgen stengte museer og nasjonalparker. Mandag måtte flere offentlige etater stenge, etter at landet gikk inn i en såkalt «shutdown» natt til lørdag. Dermed måtte hundre tusen av statsansatte bli hjemme uten lønn.

Årsaken var at Senatet ikke klarte å komme til enighet om en forlengelse av det nåværende statsbudsjettet.

J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Trump ønsker muren finansiert

Stridens kjerne er ulovlig innvandring. Demokratene krever at republikanerne åpner for at 800.000 personer som ble brakt til USA ulovlig som barn, får bli i landet gjennom det såkalte DACA-programmet.

USAs president Donald Trump opphevet programmet, men har gjentatte ganger uttrykt sympati med de 800.000 personene, som populært blir kalt «Dreamers».

Presidenten har sagt at han kan gjenåpne programmet hvis Demokratene går med på strengere regler for innvandring og finansiering av muren presidenten ønsker å bygge langs grensen til Mexico.