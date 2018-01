Fengslingen av den 16 år gamle palestinske aktivisten Ahed Tamimi er blitt en symbolsak etter at videoen som viser at hun dytter, klapser til og sparker to israelske soldater, fikk voldsom spredning i sosiale medier.

Hun og støttespillerne hennes hadde håpet at en militær domstol ville slippe henne ut mot kausjon denne uken. Men dommeren besluttet onsdag at Ahed skal sitte i varetektsfengsel til rettssaken begynner, melder AFP.

Christophe Ena / AP / NTB scanpix

Kjent for protester mot Israel gjennom flere år

Ahed, moren hennes Nariman og kusinen Nour ble arrestert den 19. desember, fire dager etter episoden i hjemlandsbyen Nabi Saleh på Vestbredden.

Sammenstøtet med de to israelske soldatene skal ha skjedd etter at Aheds 14 år gamle fetter ble skutt i ansiktet av en israelsk soldat og alvorlig skadet.

Aheds familie har arrangert ukentlige protester fordi de mener israelske bosettere urettmessig har tatt fra dem landområder. Ahed selv ble kjent for å være med på protestene allerede som 12-åring. Da fikk hun møte både palestinernes president Mahmoud Abbas og Tyrkias daværende statsminister Recep Tayyip Erdogan.

Israel vil holde igjen penger: Hevder palestinske «terrorister» mottok 2,8 milliarder kroner i fjor.

Majdi Mohammed / TT / NTB scanpix

Ahed risikerer opptil 10 års fengsel

Etter fengslingen den 19. desember iverksatte den israelske påtalemyndigheten en grundig etterforskning. Det ga en siktelse med 12 punkter som også inkluderer forseelser som skal ha funnet sted tidligere. Strafferammen er 10 års fengsel.

En slik straff står overhodet ikke i stil med forseelsen hun ble fengslet for, mener menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International.

Israelsk minister tok til orde for fengsel på livstid

De reagerer også på uttalelsene som er kommet fra høytstående politikere.

– De unge kvinnene som angrep våre soldater burde avslutte sine liv i fengsel, sa den israelske utdanningsministeren Naftali Bennett til den israelske hærens radiostasjon i desember.

Han representerer et av de mer ytterliggående partiene i regjeringskoalisjonen, Det Jødiske Hjem.

– Videoen fra hendelsen viser at Ahed ikke utgjorde noen trussel mot de israelske soldatene. Tatt i betraktning at hun er et barn, er både forslagene fra høytstående israelske ministre og en mulig straff på 10 års fengsel grovt uproporsjonal med forseelsen, sier Magdalena Mughrabi, underdirektør for Midtøsten og Nord-Afrika i Amnesty International.

Amnesty International tok denne uken til orde for at Ahed måtte får slippe ut av varetekt.

– Ikke noe hun har gjort forsvarer fortsatt fengsling, sa Mughrabi ifølge organisasjonens nettsider.

– 350 palestinske barn i israelske fengsler

Det er ikke noe uvanlig at palestinske barn deltar i demonstrasjoner i de palestinske områdene og i Jerusalem. 500 til 700 barn blir arrestert og straffeforfulgt i Israelske militærdomstoler hvert år, ifølge Defence for Children International.

For øyeblikket er det 350 palestinske barn i israelske fengselsceller, ifølge den lokale menneskerettighetsorganisasjonen Addameer.

Anklages for å være en provokatør

Israelske talsmenn har forsvart fengslingen av Ahed, moren og kusinen.

– Vi får håpe at det vil avskrekke andre fra lignende oppførsel, sa Shaul Shay, direktør for Institutt for politikk og strategi ved Det interdisiplinære senteret i Herzliya til Jerusalem Post.

Internasjonale medier ignorerer hvorfor Ahed og andre palestinere går til angrep på israelske soldater, skriver Israel Today.

– Tamimi forsøkte ikke å «gjøre motstand» eller å dytte de israelske soldatene vekk. Hun forsøkte å provosere dem til å reagere voldelig på utbruddene til en liten jente. Det var derfor hun ble filmet med et kamera under hendelsen, skriver avisen.