Han sprengte Manchester-bomben. Tre år tidligere ble han reddet av den britiske marinen.

Salman Abedi, som drepte 22 mennesker på Ariana Grande-konserten i Manchester i mai 2017, ble tre år før reddet fra Libya av britisk marine.

Det skriver The Times.

Reddet fra borgerkrigen

I august 2014 ble skipet «HMS Enterprise» sendt til Libya for å evakuere britiske borgere, da den libyske borgerkrigen gjorde det svært farlig å oppholde seg der.

Abedi, som på dette tidspunktet var 19 år gammel, var født i Storbritannia, men oppholdt seg i Libya.

Den britiske marinen hentet ut 217 britiske statsborgere og fraktet dem til Malta.

Kirsty Wigglesworth / NTB scanpix

– Forrædersk handling

– At denne mannen gjennomførte en slik avskyelig handling på britisk jord etter at vi reddet han fra Libya, er rent forræderi, sier en kilde i det britiske regjeringsapparatet til The Daily Mail.

Abedi ble født i Manchester i 1994 og hadde libyske foreldre. Han hadde reist til Tripoli i Libya flere ganger etter at hans foreldre flyttet tilbake dit.

Enkelte kilder hevder, ifølge The Times, at Abedi kjempet sammen med faren sin mot Gaddafi-regimet, men andre sa at Abedi hadde oppholdt seg mer i Tunisia sammen med moren.

Greater Manchester Police / Reuters

Ble etterforsket i 2014

Abedi ble trolig radikalisert da han kom tilbake til Storbritannia, der han brukte mange timer på å se på bombelaging-videoer og radikale islamske forelesninger.

Angrepet i Manchester i mai i fjor drepte 22 mennesker og skadet over 800.

Det var det dødeligste terrorangrepet i Storbritannia siden undergrunnsbombene i London i 2005. Bomben var fylt med skruer og mutter som gjorde stor skade.

Abedi hadde blitt etterforsket først i januar 2014, ifølge en rapport om Manchester-angrepet.

– Han var en britisk statsborger, så det var vår jobb å redde han. Han var ikke en trussel på det tidspunktet og det var svært annerledes omstendigheter, sier en kilde fra marinen til The Times.