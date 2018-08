Trump-venn Peckers selskap hjalp til å stoppe sexhistorier om presidenten. Nå forteller han etterforskerne om de ulovlige pengeoverføringene.

To topper i American Media underbygger historiene om at Donald Trump var involvert i ulovlige pengeoverføringer, skriver Vanity Fair. De har fått imunitet for å hjelpe etterforkerne.