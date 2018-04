Trump har gått til felttog mot verdens rikeste mann. Her er fem mulige årsaker.

Midt i en periode der USAs teknologigiganter rutsjer i utforbakke på børsene har USAs president Donald Trump siktet seg inn på særlig én. I en serie twittermeldinger har han i påsken refset Amazon for å styre unna skatter, utnytte USAs postvesen og sende vanlige butikker til skifteretten. Ifølge Vanity Fair overveier Trump å utvide sitt felttog mot selskapet.

Amazon startet i 1994 som en bokhandel på internett. Selskapet er nå verdens største nettbutikk og opererer innenfor en rekke bransjer.

Seks milliarder fattigere

Trump fyrte i påsken av en rad med hissige meldinger rettet mot Amazon. Det er ofte vanskelig å tilskrive kursendringer på børsene til enkeltårsaker. Første børsdag etter påsken falt imidlertid Amazon så mye at grunnlegger Jeff Bezos på én dag hadde et personlig papirtap på seks milliarder dollar, ifølge Forbes. Det tilsvarer til sammenligning omtrent det dobbelte av Trumps nettoformue.

Obama refset Staples

Alle USAs presidenter har ment noe om næringslivets vilkår og opptreden i enkelte bransjer, men det hører til sjeldenhetene at de refser ett enkeltselskap. Obama kritiserte kontorutstyrskjeden Staples for det han mente var dårlig behandling av ansatte, men lot saken ligge etter én uttalelse.

Amazon og Jeff Bezos har derimot ofte vært på kant med Trump. I 2015 sendte kandidat Trump ut en serie spydige meldinger. Bezos svarte at de hadde reservert en plass til Trump på en romrakett. Denne gangen har selskapet hittil holdt munn.

Fem av årsakene

Ifølge det anerkjente politiske nyhetsnettstedet Axios er «Trump besatt av Amazon, men blåser i Facebook».

Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB scanpix

Her er fem av årsakene bak feiden, både de som Trump nevner selv og de som det spekuleres rundt.

Trump mener Amazon ikke betaler sin rettferdige andel i skatter og avgifter. I hovedsak betaler selskapet det samme som andre bedrifter, men det belaster ikke kundene med moms til delstatene når andre selger produkter via Amazons plattform. I tillegg har flere byer som kjemper om å få lagt Amazons hovedkvarter til sitt område, fristet med skatterabatt. Trump mener Amazon utnytter USAs postvesen – og dermed skattebetalerne – med altfor billig levering av pakker. Postvesenet tjener godt med penger på pakkeposten selv om en analyse har antydet at markedsprisen er litt høyere enn det posten har lagt seg på. Over 9000 fysiske butikker i USA stengte dørene for godt i fjor. I år er enda flere ventet gi opp. Mye av detaljhandelens kollaps tilskrives økende netthandel. Ifølge Axios forteller Trumps velstående venner ham at Amazon ødelegger for dem. Kompisene hans innen eiendom klager på trøbbel for kjøpesentrene. Flere av tiradene mot Amazon og Bezos har kommet etter kritiske artikler i The Washington Post. Bezos eier avisen, og Trump nevner den gjerne i samme åndedrag som Amazon. Bezos har på sin side sagt at han er uten redaksjonell innflytelse i avisen. Enkelte kommentatorer spekulerer på om presidenten er misunnelig på Bezos’ suksess. Bezos ble i fjor rangert som verdens rikeste mann med en formue på godt over 100 milliarder dollar etter kraftig vekst. Trump ble derimot nedskrevet med 400 millioner dollar og falt med over 200 plasser på Forbes-listen.

Eric Risberg / AP / NTB scanpix

Apple-Facebook-trette

Trumps siste runde med Amazon kommer samtidig som flere av USAs store teknologiselskaper er i hardt vær anklaget for å invadere folks privatliv. Særlig er Facebook rammet av skandalen om at selskapet Cambridge Analytica hadde lagret store mengder data om Facebook-brukere. Den seneste utviklingen her er en gryende krangel teknologigiganter imellom.

Apple-sjef Tim Cook sa i forrige måned at de aldri ville havnet i slike problemer fordi Apple ikke vil sko seg på opplysninger om brukerne sine. Mandag svarte Facebook-sjef Mark Zuckerberg på kritikken i et intervju med Vox:

– Ekstremt lettvint, sier han til dem som mener Facebook ikke bryr seg om brukerne fordi de ikke er betalende kunder.

Zuckerberg gir også det som kan oppfattes som et stikk tilbake til Apple-sjefen ved å antyde at dyre produkter ikke nødvendigvis betyr at selskaper bryr seg mer om folk.