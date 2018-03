27 år gamle Omar Samour ble drept og en annen mann ble skadet nær Khan Yunis sør i Gaza, sier en talsmann for de lokale helsemyndighetene.

BBC melder at de to ifølge øyenvitner plukket persille i en åker da det ble åpnet ild mot dem fra en israelsk stridsvogn.

En israelsk militærtalsmann bekrefter at det ble skutt mot mennene, men sier at grunnen var at palestinerne nærmet seg sikkerhetsgjerdet på grensen mellom Gaza og Israel og oppførte seg mistenkelig.

Palestinere på Gazastripen planlegger en seks uker lang protest med krav om at palestinske flyktninger må få vende tilbake til det som nå er Israel, og har reist flere titalls telt fem steder langs grensen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Symboltung protest

Demonstrasjonen, som har fått navnet Den store tilbakevendings-marsjen starter på det palestinerne kaller Landdagen, til minne om 30. mar 1976. Da ble seks demonstranter drept av israelske sikkerhetsstyrker under en demonstrasjon mot konfiskering av land.

Protestene skal etter planen slutte 15. mai, som palestinerne kaller Nakba (katastrofen). Denne datoen markerer minnet om at flere hundre tusen palestinere flyktet under krigen i 1948, da Israel ble en stat.

Skarpskyttere står klare

Israelske styrker holder høy beredskap foran demonstrasjonen, som ikke minst de islamistiske Hamas-lederne på Gazastripen har oppfordret til. Det er utplassert flere enn 100 skarpskyttere i grenseområdene.

På israelsk side er det blitt bygget opp jordvoller, og det er også montert piggtrådgjerder for å stanse folkemasser dersom demonstrantene skulle gjøre forsøk på å ta seg over grensen. Det israelske militæret har i tillegg innført en forbudssone på Gaza-siden for å tvinge palestinere til å holde seg unna grensegjerdets nærområde.