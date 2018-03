IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters/ NTB scanpix

Reportere fra nyhetsbyrået AFP anslår at minst 10.000 mennesker deltar i protestene.

Bilder fra nyhetsbyråene viser at store menneskemasser fredag samlet seg, at sårede ble evakuert etter konfrontasjoner med israelske soldater og at palestinere forsøkte å flykte unna tåregassgranater. Tidlig fredag ettermiddag var to drept:

En 25 år gammel kvinne ble skutt øst for Jabalia.

Den 27 år gamle bonden Omar Samour ble drept nær Khan Yunis sør i Gaza, før demonstrasjonene startet.

I alt er 50 mennesker såret, opplyser palestinske Røde Halvmåne. Ifølge nyhetsbyrået Reuters opplyser helsemyndigheter at minst 45 personer har skudd-skader, en av dem skal være en ni år gammel gutt.

MOHAMMED SALEM / Reuters/NTB scanpix

Israelernes versjon er at de har skutt mot ledere for det som karakteriseres som voldelige oppløp, på seks ulike steder. Militærkilder opplyser at tusener deltar i opptøyer og at noen av dem tenner på bildekk og kaster stein mot grensegjerdet og de israelske soldatene, skriver NTB.

Reuters skriver at ledere for demonstrasjonen har bedt unge palestinere om å holde seg unna for ikke å øke risikoen for blodige konfrontasjoner med israelerne, men at flere hundre ungdommer har valgt å ignorere oppfordringen.

MOHAMMED SALEM / Reuters/NTB scanpix

Symboltung protest

Palestinere på Gazastripen startet fredag formiddag det som etter planen skal bli en seks uker lang protest med krav om at flyktninger må få vende tilbake til det som nå er Israel. Demonstranter har reist flere titalls telt fem steder langs grensen.

MOHAMMED SALEM /Reuters/NTBscanpix

Protesten har fått navnet «Den store tilbakevendings-marsjen». Den starter på det palestinerne kaller «Land-dagen», til minne om 30. mars 1976, da seks demonstranter drept av israelske sikkerhetsstyrker under en demonstrasjon mot konfiskering av land.

MOHAMMED SALEM / Reuters/NTB scanpix

Demonstrasjonen skal etter planen vare til 15. mai, som palestinerne kaller Nakba (katastrofen). Denne datoen markerer minnet om at flere hundre tusen palestinere flyktet under krigen i 1948, da Israel ble en stat.

Skarpskyttere står klare

Ikke minst lederne for den islamistiske organisasjonen Hamas har oppfordret til å delta i protesten, og israelske styrker holder høy beredskap. Det er utplassert flere enn 100 skarpskyttere i grenseområdene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

AMIR COHEN / Reuters/NTB scanpix

På israelsk side er det også blitt bygget opp jordvoller og montert piggtrådgjerder for å stanse folkemasser dersom demonstrantene skulle gjøre forsøk på å ta seg over grensen. Det israelske militæret har i tillegg innført en forbudssone på Gaza-siden for å tvinge palestinere unna grensegjerdets nærområde.

– Folkelig opprør

Islamistiske Hamas, som kontrollerer Gazastripen, har oppfordret folk til å slutte opp om demonstrasjonene, og bevegelsens leder Ismail Haniyeh er blant dem som deltar.

– Protestene er et desperat, folkelig opprør mot blokade og dårligere levekår. Initiativet kom ikke fra Hamas eller andre politiske grupperinger som nå forsøker å gjøre dette til «sin» kampanje, hevder en mann på Gaza-stripen på telefon til Aftenposten. Vedkommende ønsker ikke at hans navn skal offentliggjøres på grunn av den spente situasjonen.

– Nettopp nå hørte jeg rykter om at noen hadde klart å skjære et hull i grensegjerdet i nord. Man kan ikke se bort fra at noen faktisk vil forsøke å presse seg over på israelsk side, sier mannen.