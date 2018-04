Disse kjemiske angrepene er Assad-regimet anklaget for å stå bak

Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd.

Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet og i stor grad nedkjempet IS.

Den kurdiske YPG-militsen får støtte fra USA i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker kriger mot kurdisk milits.

353.000 mennesker har mistet livet i krigen, ifølge ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Tallet omfatter soldater, opprørere, ytterliggående islamister, sivile og barn. Flere andre anslag er langt høyere.

Over 1000 barn er drept eller såret siden årsskiftet, ifølge UNICEF.

23 millioner mennesker bodde i Syria før krigen. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,1 millioner er på flukt inne i Syria.

Kilde: NTB