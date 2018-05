Knivangriper drepte én og såret fire i sentrum av Paris - IS hevder å stå bak

Den antatte gjerningsmannen er skutt og drept av politiet. Knivangrepet skjedde i nærheten av operahuset i den franske hovedstaden. Fire personer ble skadet, to av dem med lettere skader, opplyser politiet til nyhetsbyrået AP. Motivet for knivstikkingen er ikke kjent. IS’ nyhetsbyrå Amaq hevdet imidlertid lørdag kveld at gjerningsmannen var en deres «soldater».

Den franske regjeringen fordømmer angrepet som «motbydelig».

– Frankrike betaler igjen prisen i blod, men vil ikke vike en tomme for frihetens fiender, skrev president Emmanuel Macron på Twitter.

La France paye une nouvelle fois le prix du sang mais ne cède pas un pouce aux ennemis de la liberté (2/2). — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 12, 2018

Politiet evakuerte mennesker fra endel bygninger etter angrepet i strøket som ligger på Seinens høyre bredd. Utenfor politisperringene ble kafeene fylt og nattelivet gikk fort tilbake til det normale etter at det ble rapportert at den mistenkte var «nøytralisert» av politiet.

Innenriksminister Gérard Collomb roser politistyrkens «kjølige og raske reaksjon for å nøytralisere gjerningspersonen».

Paris har hatt et stort sikkerhetsoppbud de siste årene etter flere islamistiske terroranslag.