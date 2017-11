Justisministeren i USA åpner for å etterforske Clinton-stiftelsen og Obama-administrasjonen

Sessions har bedt jurister i departementet om å sette i gang undersøkelser etter bekymringer fra flere republikanske representanter.

Det kommer frem i et brev til justiskomiteens leder i Representantenes hus, republikaneren Bob Goodlatte, ifølge nyhetsbyrået AP.

Han skal blant annet ha ønsket en etterforskning av Hillary og Bill Clintons stiftelse og Hillary Clintons bruk av en privat e-postserver mens hun var utenriksminister.

Clintons e-postbruk ble etterforsket av FBI i 2016. Etterforskerne konkluderte med at hennes opptreden var kritikkverdig, men ikke straffbar.

Enkelte republikanere ønsker også å granske at Obama-administrasjonen godkjente at et statlig russisk selskap, Rosatom, fikk kjøpe det canadiske gruveselskapet Uranium One i 2010. Selskapet har lisenser til å drive urangruver i USA.

Justisdepartementet svarte at de har satt i gang undersøkelser for å avdekke om det er grunnlag for en etterforskning, men nevner ikke spesifikt hva de undersøker.

Trump har bedt om Hillary-etterforskning

President Donald Trump har flere ganger bedt om at hans motkandidat under presidentvalget i fjor skal etterforskes.

Tidligere i november tvitret presidenten at Justisdepartementet bør «gjøre det som er riktig», ved å etterforske Clinton og Demokratene, ifølge Washington Post.

Flere personer i presidentens innerst krets er selv under etterforskning, blant annet i forbindelse med påstander om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen.