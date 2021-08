Familien advarte om at de var i fare. Nå er syv av dem drept i en massakre.

De siste ukene har flere dødelige angrep vært rettet mot kurdere i Tyrkia. Fredag ble en familie på syv brutalt skutt og drept.

Drapet på familien Dedeoglu utløste sterke reaksjoner i Tyrkia. Her fra en demonstrasjon i Istanbul lørdag. På plakaten står det «Ingen fascisme».

42 minutter siden

Familien Dedeoglu hadde lenge levd i frykt. I mai ble flere familiemedlemmer alvorlig skadet i et angrep. Én av dem fikk hjerneblødning, andre satt igjen med brukne ben.

Angriperne var naboer fra Konya-provinsen i Tyrkia. De skal ha truet familien med at de ikke ville la kurdere leve der.

Gjerningsmennene ble arrestert. Så ble flere av dem løslatt. Familien advarte om at de fryktet et nytt angrep.

Fredag ble syv av dem brutalt skutt og drept. Deretter ble familiens hus satt fyr på.

Lokale myndigheter peker på en årelang konflikt mellom to familier i området. Familiens advokat, Abdurrahman Karabulut, er klar: drapene var etnisk motivert.

Massakren har vakt sinne i Tyrkia, et land som i flere tiår har kjempet mot kurdisk selvstendighet.

En journalist fra Voice of America dekket protestene i byen Van i Konya. Det endte i voldelige sammenstøt mellom politiet og demonstrantene:

Mener myndighetene er ansvarlige

Familiens advokat sier gjerningsmennene fra angrepet i mai aldri burde blitt løslatt. Det førte til et nytt angrep, sier han. Derfor mener han myndighetene står ansvarlig.

I juli fortalte familiens overhode, Yasar Dedeoglu, til det kurdiske nyhetsbyrået Rudaw at de var blitt truet fordi de var kurdere. Familien flyttet til Konya-provinsen for over 20 år siden. Majoriteten av naboene var tyrkere.

Emma Sinclair-Webb er direktør for Human Rights Watch i Europa og Sentral-Asia. På Twitter skriver hun at myndighetene visste at familien var i fare. Likevel klarte de ikke å beskytte dem.

– I flere måneder har man sett en stadig mer hatefull og rasistisk tone mot kurdere og mot HDP. Ytre høyre og regjeringsvennlige medier har pumpet ut konspirasjonsteorier, skriver hun.

HDP er det prokurdiske opposisjonspartiet i Tyrkia. De mener også angrepet er et resultat av regjeringens antikurdiske politikk.

Myndighetene hevder angrepet ikke er knyttet til kurdernes situasjon. Landets innenriksminister, Suleyman Soylo, kaller slike teorier en «provokasjon».

– Angrepet er ikke knyttet til den tyrkiskkurdiske konflikten. Å knytte denne linken er like farlig som angrepet selv, sa han i en TV-sending.

Soylo sa drapene skjedde på grunn av en 11 år lang konflikt mellom Dedeoglu-familien og en annen familie. De var «grusomme», men ble ikke begått med et rasistisk motiv, mener han.

Ti mistenkte er pågrepet etter massakren. Det finnes lite informasjon om de arresterte, men ifølge tyrkiske medier skal den andre familien ikke ha vært kurdisk.

Flere angrep på kurdere

Fredagens angrep var det andre dødelige angrepet mot kurdere i Konya på en måned. Den 21. juli ble kurdiske Hakim Dal drept i en landsby i provinsen. Han skal ha sittet i bilen med familien sin da de ble beskutt. Ifølge et øyenvitne var familien blitt angrepet tidligere.

I midten av juni ble også HDP-medlem Deniz Poyraz drept i et angrep mot partiets kontorer. Gjerningsmannen skal ha vært en radikal tyrkisk nasjonalist.

Angrepene ikke er tilfeldige, mener HDP.

– Dersom regjeringen ikke endrer sin politikk mot kurdere, vil de øke og bli mer voldelige, sier partiets talsperson i en uttalelse.

HDP-medlem Deniz Poyraz (på plakatene) ble drept i et angrep mot partiets kontorer i midten av juni. De siste ukene har det vært flere dødelige angrep mot kurdere i Tyrkia.

En lang kamp mot kurdisk selvstendighet

Tyrkia har en lang historie med konflikt over spørsmål som gjelder kurderne og deres rettigheter. Folkegruppen er den nest største i landet.

Siden 1984 har myndighetene kjempet mot en kurdisk selvstendighetskamp. Deres hovedfiende er Det kurdiske arbeiderparti (PKK). Gruppen har som mål å opprette et selvstendig Kurdistan.

PKK har drevet geriljakrig mot staten og brukt terrorisme som virkemiddel. Den årelange konflikten har krevd tusenvis av liv.

Fakta Fakta om kurdere En etnisk folkegruppe i Vest-Asia. Den kurdiske befolkningen teller et sted mellom 25 og 30 millioner personer. Kurderne selv opererer derimot ofte med anslag som 40 millioner. De er hovedsakelig bosatt i deler av Tyrkia, Syria, Irak og Iran. Kurdistan («kurdernes land») er en geografisk betegnelse og henviser til grenseområdene mellom disse landene, der kurderne utgjør en majoritet av befolkningen. Omtrent 50 prosent av verdens kurdere hører til i Tyrkia. Man regner også med at 1,5 millioner kurdere har slått seg ned i Vest-Europa, flesteparten i Tyskland. Majoriteten av kurdere er sunnimuslimer. Mange tilhører også sjiaislam, kristendom og jesidismen. Opprettelsen av et selvstendig Kurdistan har vist seg å bli vanskelig. Kurderne har vært i konflikt med myndighetene i både Tyrkia, Irak, Syria og Iran. På et overordnet nivå, handler disse konfliktene om sikkerhet og rettferdighet, kurdernes identitet og rettigheter og landområder. Kilder: Store norske leksikon og Folk og Forsvar Vis mer

Tyrkia regner PKK som en terrororganisasjon. Det samme gjør USA.

Regjeringen har også reagert med å bannlyse ordet «Kurdistan». Flere kurdiske partier er utestengt fra politikken.

Også HDP har vært i hardt vær. Påtalemyndigheten i høyesterett har forsøkt å få partiet stengt på grunn av påståtte bånd til PKK. Flere av partiets tidligere ledere, aktivister og jurister sitter i fengsel.

Nå ber HDP verdenssamfunnet om å få øynene opp for kurdernes situasjon i Tyrkia.

– Angrepene på oss er på fremmarsj og blir enda dødeligere. Den tyrkiske regjeringen må avstå fra ord og handlinger som driver denne rasismen mot HDP og kurderne.