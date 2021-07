Folk flykter fra skogbranner i Canada og USA: – Aldri sett noe i nærheten av dette.

En rekke skogbranner fortsetter å herje i det sørvestlige Canada og den vestlige delen av USA. Flere byer er evakuert.

Brannmannskap forsøker å slukke en brann som har spredt seg til bebyggelse i Doyle i California.

NTB-AFP

32 minutter siden

I British Columbia innførte myndighetene unntakstilstand mandag. Der er over 3.000 brannfolk i gang med å forsøke å slå ned brannene.

– Jeg har bodd her i Ashcroft i nesten 25 år og har aldri sett noe i nærheten av dette, sier ordfører Barbara Roden.

5700 personer er evakuert i provinsen, og 32.000 har fått beskjed om å forberede seg på evakuering.

Høye temperaturer i kombinasjon med vind gjør slukkearbeidet vanskelig.

Den canadiske hæren forbereder seg nå på å utstasjonere ytterligere 350 soldater i provinsen British Columbia og 120 i provinsen Manitoba. Militært personell bistår også brannvesenet i provinsen Ontario.

– Det mest skremmende er at vi bare er halvveis gjennom juli, sier Rhoden

En bjørnunge klamrer seg fast til et tre i et skogsområde rammet av brann sør i delstaten Oregon i USA. Brannmannskap som kom til området satte fra seg vann som ungen forsynte seg av før den forsvant.

80 store branner

Sør for grensen herjer i øyeblikket nesten 80 store skogbranner i delstatene California, Oregon, Montana og Nevada. Den største av dem er en brann i Oregon som på to uker har svidd av like mye terreng som størrelsen på Los Angeles.

– Brannen er blitt så stor og skaper så mye energi at den har begynt å danne sitt eget værsystem, sier Marcus Kauffman i Oregons skogforvaltningsetat.

Brannen gir næring til seg selv og har til og med skapt lynnedslag, uttaler Kauffman.

Røyk fra brannene vest på kontinentet nådde tirsdag delstatene New York, New Jersey og Pennsylvania, der det ble utstedt helseadvarsler til befolkningen om dårlig luftkvalitet.

Frihetsstatuen i New York er knapt synlig i den røykfylte luften som er blitt fraktet med kraftig vind fra kontinentets vestlige del.

Graver ned høyspentkabler

I California er flere byer blitt evakuert som følge av at en storbrann ble utløst av et tre som falt over en høyspentlinje eid av Pacific Gas and Electric (PG & E).

I fjor sa selskapet seg skyldig i uaktsomt drap da en brann startet nær byen Paradise to år tidligere, som følge av feil på høyspentnettet. 86 personer mistet livet.

Onsdag kunngjorde selskapet at det umiddelbart starter arbeidet med å grave ned 16.000 kilometer med høyspentledninger i områder der det er fare for skogbranner. Arbeidet ventes å være fullført innen ti år og vil koste titalls milliarder av dollar.