Ny klimarapport for regntungt land: Mer nedbør, sol og hete

Statsminister Boris Johnson fikk onsdag trøbbel med paraplyen sin til generell lattermildhet for dem rundt ham.

Britene kan vente seg mer regn, men også flere dager med 40 grader. Det er langtidsvarselet fra britiske meteorologer.

Onsdag deltok den britiske statsminister Boris Johnson på en seremoni for falne politifolk. Johnson strevde med å få skikk på paraplyen sin. Den ble vrengt da han skulle åpne den.

Ved hans side humret prins Charles og politifolk som så opptrinnet.

En fersk rapport fra Royal Meteorological Society gir mindre grunn til å trekke på smilebåndet. Den antyder samtidig enda mer bruk for paraplyer i et land som fra før har ry for regntung tåke og grått vær.

Rekorder i fleng

«Det britiske klimaet endres», fastslår rapporten. De siste tiårene har været vært både varmere, våtere og mer solfylt enn det var på 1900-tallet.

Fjoråret var spesielt for britisk vær på tre måter:

Det var det tredje varmeste året registrert.

Det var det femte våteste året.

Det kom på åttendeplass i solskinn.

Én ting er spesielt med dette: Ingen andre år har kommet inn på topp-ti-listen på alle disse tre målene.

– 2020 var enda et bemerkelsesverdig år for britisk klima, sier Mike Kendon i en uttalelse.

Han er hovedforfatter av rapporten og ledende klimaforsker ved Met Office.

Fakta Klimaendringene Den globale gjennomsnittstemperaturen har økt med 0,85 grader celsius i perioden 1880–2012. Siden 1951 har temperaturen økt med 0,6 grader. Økningen tilskrives i all hovedsak forbrenning av fossile drivstoffer og annen menneskelig aktivitet. De mest omfattende konsekvensene av en varmere klode regnes for å være stigende havnivå, endring av klimasoner, krympende isbreer, hyppigere ekstremvær, spredning av sykdommer, usikkerhet for mat- og vannforsyning og økende migrasjon. I Parisavtalen fra 2015 ble verdens land enige om å begrense temperaturstigningen til godt under 2 grader celsius. USA trakk formelt seg fra avtalen, men er nå med igjen. Kilde: FNs klimapanel/Aftenposten Vis mer

Spår 40 grader

Forskerne advarer mot å tro at klimaendringer er noe som vil skje i fremtiden. De er her nå, sier de.

Liz Bentley er sjef for Royal Meteorological Society. Til BBC sier hun at briter må venne seg til tanken på dager med 40 grader.

– Med en oppvarming på 1,5 grader, vil vi jevnlig ha det, sier hun.

Hun minner om fjoråret. Veier smeltet. Togskinner og strømkabler buktet seg. Folk klaget på varmen ikke bare om dagen, men også om natten.

– Ofte trengs en stor hendelse for å forandre holdninger til klima. La oss håpe at det som har skjedde i det siste med ekstremt vær, vil øke viljen til å ta grep mot problemet, sier hun.

Global advarsel

FNs neste store klimakonferanse finner sted nettopp hos britene. I november skal landene møtes i Glasgow i Skottland. Da skal de drøfte og bli enige om tiltak for å holde økningen i den globale temperaturen nede. I 2015 ble landene enige om et mål om å bremse økningen til 2 grader dette århundret.

I det siste snakker imidlertid flere og flere om 1,5 grader som et nytt mål.

Onsdag advarte 13.900 forskere mot en global klimakrise. De har alle skrevet under en artikkel i tidsskriftet BioScience. De mener politikerne hittil har mislyktes og at det haster mer enn noen gang å beskytte livet på jorden.

For 31 klimavariabler som disse forskerne følger, ble det satt 18 nye rekorder i 2020. Det gjelder blant annet forhold som energibruk, antall gårdsdyr og tykkelse på isbreer.