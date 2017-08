Over 40 drept i flyangrep i Jemen

– Hjelpearbeidere henter fortsatt ofre ut av ruinene, opplyser lederen for Røde Halvmåne i Jemen, Hussein al-Tawil.

Andre kilder forteller at minst 60 mennesker skal ha blitt drept under bombingen av mål i og rundt hovedstaden Sana natt til onsdag.

Ett av målene som ble angrepet, var et motell i landsbyen Arhab, rundt 35 kilometer nord for Sana, som huset over 100 arbeidere fra en kat-farm i området. Ifølge sykehuskilder ble alle som befant seg i den to etasjer høye bygningen drept.

TV-bilder viser døde mennesker som blir pakket inn i lakener og fraktet bort fra stedet, men det er uklart hvor mange som fortsatt befinner seg i ruinene.

Noen kilometer unna ble en veisperring bemannet av Houthi-opprørere angrepet. Mange skal ha blitt drept også i dette angrepet.

Massiv bombing

Over 10.000 mennesker er ifølge FN drept siden Saudi-Arabia våren 2015 gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen, i spissen for en USA-støttet regional koalisjon.

Houthi-opprørerne tok kontroll over Sana i september 2014 og drev landets president Abd-Rabbu Mansour Hadi i eksil.

Saudi-Arabia oppga selv tidligere i år å ha gjennomført over 100.000 flyangrep i Jemen og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Krigsforbrytelser

Amnesty International og Human Rights Watch har bedt USA, Storbritannia og Frankrike om å stanse alle leveranser av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, med henvisning til de store sivile tapene landets krigføring i Jemen forårsaker.

I utkastet til en FN-rapporten som nylig ble kjent, slås det fast at minst 1.340 barn ble drept i krigshandlinger i Jemen i fjor.

683 av barna ble ifølge rapporten drept i flyangrep fra den saudiledede koalisjonen, som også anklages for å ha stått bak flesteparten av angrepene mot sivile mål som skoler og sykehus.

Droner og kommandoraid

I tillegg til å støtte Saudi-Arabias krigføring i Jemen, fører USA sin egen krig i landet. Den er rettet mot al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP), som har et stort nærvær i Jemen.

USA har gjennomført en rekke droneangrep mot påståtte al-Qaida-mål, og president Donald Trump ga tidligere i år også klarsignal til kommandoraid mot antatte al-Qaida-ledere.

Sult og kolera

På toppen av krigføringen mot Jemen, står landet midt oppe i en alvorlig matvarekrise og opplever en koleraepidemi som er ute av kontroll.

Ifølge FN er rundt 20 millioner mennesker i Jemen avhengig av matvarehjelp utenfra og situasjonen er kritisk for halvparten av dem.

Over 500.000 mennesker er smittet i koleraepidemien, som har kostet rundt 2.000 mennesker livet siden april.

Krigshandlingene i Jemen gjør det svært vanskelig å nå fram med hjelp til dem som trenger det.