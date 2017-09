Store skader på Cuba etter Irma

Etter at stormens øye sent lørdag fortsatte bort fra Cuba, var myndighetene søndag i gang med å evaluere skadene etter det som var en svært sterk kategori 5-orkan da den fikk landkjenning natt til lørdag.

Myndighetene gjorde det klart at Irma kan ha forårsaket store skader på kjeden av små, lavtliggende øyer som Cayo Coco og Cayo Guillermo langs nordkysten, der det de siste årene er bygd en rekke hoteller og resorts for utenlandsk turisme.

I Florida er millioner på flukt: Lørdag kveld var bortimot en tredel av innbyggerne oppfordret til å komme seg vekk

Det er ikke kommet noen meldinger om dødsfall. Cuba har et effektivt system for å evakuere befolkningen når en orkan står for døra, og i dagene før Irma ble en million mennesker beordret bort fra utsatte områder, inkludert 10.000 turister som ble busset til hoteller innover på øya.

I timene før orkanen gikk soldater fra hus til hus i de små kystbyene for å tvinge folk til å reise. De fraktet dem bort med buss til tilfluktssentre, offentlige bygninger og skoler.

Oversvømmelsene vil vare i 36 timer

Havanna slapp unna det verste da orkanen satte kursen mot Florida Keys og passerte et godt stykke nord for byen. Men utkanten av orkanen førte med seg store bølger og stormflo som oversvømmet strandpromenaden Malecón og gater opp til 600 meter inn i byen.

Sivilforsvaret sier at oversvømmelsene vil vare i 36 timer.

De første bildene fra øyene viser nedblåste strøm- og telefonmaster og skilt, veltede trær og store skader på hustak.

Mindre øyer er fullstendig rasert

Et provinsmuseum ligger i ruiner, og 39 hus i innlandsbyen Camagüey har kollapset. I Caibarien, som ligger nærmere kysten, er områder av byen under vann.

Cuba har likevel trolig sluppet mye lettere unna en de små øyene lenger øst, som Saint Martin, Barbuda og St. Barts, som er nærmest fullstendig rasert.