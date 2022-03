Her pågår «operasjon hjernevask». Av millioner av russiske barn.

De siste dagene har russiske skolebarn fått en helt ny timeplan, i «patriotisk og moralsk-spirituell» utdannelse. Nå pågår en gigantisk operasjon for å hjernevaske russiske barn.

20. mars 2022 06:58 Sist oppdatert nå nettopp

Alle skoler i Russland har fått en ny timeplan i forbindelse med krigen i Ukraina. Alle skolebarn må gjennom en svært spesiell «ekstraundervisning».

Først en skoletime om «Mot og vår tids helter». Her får alle russiske skolebarn lære at en ekte russisk helt sprenger seg selv med granat. Hvorfor? For fedrelandet, vennene og for å drepe flest mulig ukrainske «nasjonalister».

Elevene må skrive patriotiske brev til soldater ved fronten i Ukraina. Og barna lærer hvordan de oppdager «femtekolonister og forrædere».