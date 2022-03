Statsministre på besøk i Kyiv

Tre statsministre fra Nato-land tok toget til Kyiv for å vise sin solidaritet med den ukrainske befolkningen.

Statsministrene ved ankomst til Kyiv.

15. mars 2022 21:02 Sist oppdatert nå nettopp

«Vi må stanse tragedien som skjer i øst så raskt som mulig.» Det skriver Polens statsminister Mateusz Morawiecki på Facebook.

Sammen med den tsjekkiske statsministeren Petr Fiala og den slovenske statsministeren Janez Jansa kom han til Kyiv tirsdag kveld. Alle tre er regjeringssjefer i Nato-land.

Polens visestatsminister Jaroslaw Kaczynski var også med på togturen.

Uklart hvem de representerer

Den tsjekkiske statsministeren sa at de representerte Det europeiske råd. Det er EUs forsamling av regjeringssjefer.

Men ifølge The Financial Times sier en talsmann for EU-systemet at de ikke representerer EU-kommisjonen eller Det europeiske råd. Lederen for Rådet og Kommisjonen ble informert om turen i forrige uke. De var først og fremst opptatt av risikoen ved en slik reise.

En talsmann for den polske statsministeren sa at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg var informert om turen.

En solidaritetstur

Målet med turen er å vise solidaritet og møte president Volodymyr Zelenskyj.

På Twitter skrev statsminister Morawiecki: «Det er her, i krigsherjede Kyiv, at historien skrives. Det er her friheten kjemper mot tyranniet. Det er her vår alles frihet henger i vektskålen».

Polen har direkte grense mot Ukraina. Så langt har Polen tatt imot 1,8 millioner flyktninger.

Morawiecki skriver på Facebook at krigen er «et resultat av at den onde tyrannen angriper sårbare sivile, bombarderer byer og sykehus i Ukraina».

Møter presidenten

Tsjekkeren Fiala meldte på Twitter at hensikten med besøket er å vise EUs sterke støtte til Ukraina.

«Samtidig vil vi offentliggjøre en stor plan for støtte til Ukraina og landets borgere under besøket. Det internasjonalt fellesskapet er blitt informert om turen, inkludert FN».

Statsministrene skal også treffe Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han befinner seg fortsatt i hovedstaden.

Tirsdag fortsatte kampene rundt Kyiv. Gjennom dagen ble det meldt om flere kraftige eksplosjoner. Videoen viser ødeleggelsene i en av handlegatene. Vinduer er blåst ut og bygninger ødelagt.

Tyrkia vil megle

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu skal til både Russland og Ukraina de neste dagene.

Det opplyser Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, ifølge NTB.

Erdogan har forsøkt å legge til rette for diplomatiske fremstøt mellom de to landene etter Russlands invasjon. I forrige uke var Tyrkia vert for samtaler mellom Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Samtalene førte ikke til resultater.

Bedre forhandlingstone

En ny runde med samtaler mellom Russland og Ukraina ble holdt via videolink tirsdag, melder NTB.

Ifølge en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, Ihor Zjovkva, er den russiske tonen blitt mykere. Han sier Russland ikke lenger stiller krav om at Ukraina må overgi seg.

De ukrainske representantene er «moderat optimistiske» etter samtalene, sier han, og føyer til at et møte mellom Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin er nødvendig for å få til et gjennombrudd.

