Mange mener Boris Johnson må gå etter hagefest. Dette er skandalene han har sluppet unna.

Stadig flere kritiske røster mener Boris Johnson synger på siste verset som statsminister. Skandalefesten i hagen til statsministerboligen er imidlertid ikke første gang Johnson har vært i hardt vær.

Elton John sang i 1976 at «sorry seems to be the hardest word». 45 år senere hadde ikke statsministeren hans noen problem med å si «sorry» til det britiske parlamentet. Men Boris Johnson talte for døve ører hos kritikerne sine.

Det er ikke bare Adam og Eva som gjør ting de ikke har lov til i hager. Boris Johnson deltok på hagefest i statsministerboligen mens resten av Storbritannia var nedstengt. Nå kommer stadig flere stemmer til i koret som mener at Johnson synger på siste verset.

Også fra egne rekker får Johnson høre det. Hans motpart i Skottland, Douglas Ross, beskriver situasjonen slik:

– Jeg må dessverre si at det ikke lenger er mulig å forsvare at han fortsetter som statsminister.

Ross leder det skotske konservative Tory-partiet. Han presiserer imidlertid at han kun uttaler seg om Johnson som parlamentsmedlem.

Onsdag sa Johnson unnskyld i en tale i parlamentet. Nå er presset mot ham enormt, særlig i pressen. The Guardian dekker i skrivende stund reaksjonene mot britenes øverste leder fortløpende.

Men det er andre nyheter om statsministeren som også har kommet på nært løpende bånd siden Johnson ble valgt i juli 2019: Skandaleoppslag.

Ingrediensene er blant annet overkjørte rådgivere, misbruk av makt og overpriset tapet. Her er fire andre saker der det har stormet rundt Johnson:

1. Helseministerens hete omfavnelse

Johnson er blitt kritisert for å støtte flere av sine nærmeste rådgivere og partifeller litt for mye. Blant annet da topprådgiver Dominic Cummings brøt karantenereglene da han var koronasyk. Cummings reiste over 40 mil unna sitt hjem. Han forklarte selv turen med at han ønsket å få et familiemedlem til å passe sønnen hans.

Dominic Cummings måtte forlate Downing Street for godt etter å ha brutt karantenereglene.

Det gikk ikke bedre da helseminister Matt Hancock ble fanget opp av et overvåkingskamera i het omfavnelse med sin rådgiver på sitt eget kontor.

Rådgiveren, en tidligere studievenn og flamme, gikk fra å være lobbyist til å bli ansatt i Hancocks departement. Begge var gift og hadde barn. Flørten ble til slutt avslørt av tabloidavisen The Sun.

Hancock sendte ut en uttalelse hvor han beklaget. Noe statsministeren svarte med å akseptere. Saken var i hans øyne avsluttet, sa Johnson i sin første uttalelse om saken. Hancock gikk senere av. Siden har statsministeren nektet å si om han sparket helseministeren.

Helseminister Matt Hancock måtte gå av etter utroskapsskandalen.

2. «Wallpaper-gate»

Mange kritikere peker på at Johnson mangler rolleforståelse og at han stadig misbruker makten sin. Oppussingen av statsministerboligen ble et eksempel på det.

Tabloidavisen The Daily Mail publiserte i mai i fjor en rekke artikler om hvem som egentlig betalte regningen for oppussingen av statsministerens offisielle bolig, der Johnson bor med kona Carrie og deres to barn. Ifølge prislappen, må oppussingen ha vært av den ekstreme sorten. Over én million kroner ble brukt på prosjektet.

Særlig to ting ble kritisert: Det ene var valget av en svindyr tapet. Det andre var at statsministeren ansatte den eksklusive interiørdesigneren Lulu Lytle.

I etterkant av sakene har Downing Street og Johnsons parti unngått spørsmål om oppussingen. Deriblant om det ble opprettet et eget fond for å betale for oppussingen. De nektet også å svare på om millionæren David Brownlow i hemmelighet hadde blitt bedt om å betale regningen.

The Guardian avslørte i forrige uke at Johnson sendte meldinger til en av Tory-partiets donorer der han spurte om penger til oppussingen. Johnson beklaget at han ikke hadde sendt meldingene innom sin egen etikkomité først. Enden på visen ble at statsministeren betalte selv.

3. Luksustur til Karibia

I desember 2019 reiste Boris Johnson og hans daværende kjæreste (nå kone) Carrie på juleferie til Karibia. Paret tilbrakte ferien i en luksusvilla i Mustique. I etterkant av reisen dukket det derimot spørsmål om hvem som hadde betalt for reisen, som kostet over 150.000 kroner.

Til å begynne med sa Johnson at ferien var en gave fra David Ross, en nær venn og grunnlegger av Carphone Warehouse. Men talspersoner for Ross nektet for at det var han som hadde organisert turen. Ifølge dem, hadde ikke Ross «betalt for noe som helst».

Ferieturen ble etterforsket av Parlamentet, som konkluderte med at Johnson ikke hadde brutt noen regler. Gruppen som undersøkte ferien sa at det hadde vært «unormalt vanskelig» å finne ut av fakta i saken.

4. Tjente millioner som lobbyist mens han satt i parlamentet

Du har allerede lest at Johnson er blitt kritisert for dyre estetiske valg. Men han har også fått kritikk for sine etiske vurderinger.

I november i fjor ble det avslørt at Johnsons partifelle Owen Paterson hadde tjent millioner som lobbyist. Dette samtidig som han satt i parlamentet. Paterson skal ha tjent drøyt 1,2 millioner kroner i året som lobbyist, på toppen av lønnen som parlamentsmedlem.

Owen Paterson spedde på lønnen som folkevalgt med å jobbe som lobbyist.

Hverken opposisjonen eller pressen la bånd på seg i kritikken. Ombudsmannen i parlamentet valgte å utvise Paterson fra nasjonalforsamlingen i 30 dager.

Den «dommen» falt ikke i god jord hos ledelsen i det konservative partiet, der Johnson som kjent sitter i toppen. De svarte med å forsøke å endre hele regelverket. Statsministerens partikamerater ville blant annet avskaffe hele ombudsmannsordningen. I stedet ville de sette inn en komité bestående av politikere.

Kritikken førte til slutt til at Johnson trakk sin støtte til forslagene. Og Paterson? Han trakk seg. Skandalen førte også til at plassen hans i parlamentet gikk til en politiker fra Labour for første gang på 200 år.