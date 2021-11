Presidenten sier at staten han leder, er «dødfødt»

Splittelse i Bosnia øker faren for en ny borgerkrig.

For tre år siden overtok denne trioen som bosniske presidenter. Fra venstre serbiske Milorad Dodik, kroaten Zeljko Komsic og bosnjaken Sefik Dzaferovic.

– Galskapen tar ikke slutt. Ikke før mannen kommer til fornuft og får den nødvendige terapien, sier Zeljko Komsic.

Han er én av tre presidenter i Bosnia-Hercegovina og snakker om sin presidentkollega Milorad Dodik. Dodik anklages for å provosere frem en krise i Bosnia-Hercegovina. Frykten øker for at den kan spre seg til resten av det tidligere Jugoslavia.