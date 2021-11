Stjernene roper #WhereisPengShuai. Nå kan Kina bli rammet av en heftig boikott.

– Dette er viktigere enn forretninger, sier Steve Simon. Sjefen for det internasjonale kvinnetennisforbundet truer med å avlyse fremtidige turneringer i Kina.

Peng Shuai er en av Kinas mest kjente tennisspillere. Nå har hun vært forsvunnet i over to uker.

Nå nettopp

Mer enn to uker er gått siden den kinesiske tennisstjernen Peng Shuai (35) la ut en melding i sosiale medier der hun anklaget partitoppen Zhang Gaoli (75) for voldtekt.

Siden den gang har hun vært borte.

Et brev som ble hevdet å være fra Peng, ble publisert av det statlige TV-selskapet CGTN onsdag kveld. Men dette brevet ble raskt avvist og mistenkt for å være falskt av både Kina-eksperter og det internasjonale tennismiljøet.

Nå krever Steve Simon at Peng blir løslatt og at anklagene hennes blir etterforsket. Simon er sjef for WTA, det internasjonale kvinnetennisforbundet.

Får han det ikke som han vil, er han villig til å avlyse alle kommende stevner i Kina. Det fortalte han CNN i et oppsiktsvekkende intervju torsdag kveld.

– Vi er absolutt villige til å trekke oss ut, med alle de komplikasjonene det medfører. Dette er nemlig viktigere enn forretninger. Kvinner skal respekteres, ikke sensureres, sa Simon til CNN.

IOC tror på brevet

Skulle Simon gjøre alvor av truslene, vil det koste WTA flere milliarder kroner i tapte inntekter, ifølge CNN.

Det er uvanlig at en leder i et sportsforbund legger seg så tydelig ut mot kinesiske myndigheter. Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), for eksempel, har en helt annen reaksjon på brevet som ble publisert på onsdag:

«Vi har sett de siste rapportene og er oppmuntret av forsikringene om at hun er trygg,» heter det i en skriftlig uttalelse fra IOC.

Kina skal arrangere OL i Beijing i februar. Noe av det siste landets ledere ønsker seg nå, er uro knyttet til en idrettsutøver.

Men uro er det blitt. På Twitter og andre sosiale medier har flere store idrettsstjerner engasjert seg kraftig på vegne av den kinesiske tennisspilleren.

Støtte fra stjernene

Emneknappen #WhereisPengShuai er blitt delt utallige ganger. Superstjerner som Serena Williams og Naomi Osaka har lagt ut innlegg til støtte for sin kinesiske rival. Også utøvere fra andre idrettsgrener – som den spanske fotballspilleren Gerard Pique – har kastet seg på.

Fra kinesisk hold er det stille.

– Mitt svar er veldig enkelt. Dette er ikke en utenrikssak, og jeg kjenner ikke til saken du nevner, sa UD-talsmann Zhao Lijian på en pressekonferanse i Beijing denne uken.

Peng Shuai publiserte sine anklager på nettstedet Weibo 2. november. Der fortalte hun at hun var blitt voldtatt av Zhang og at kona hans hadde tilrettelagt for overgrepet. Hun skrev også at hun til tross for voldtekten hadde hatt et av-og-på-forhold til Zhang i flere år.

Zhang Gaoli er tidligere visestatsminister og satt i fem år i Politbyråets stående komité – det aller øverste nivået i det kinesiske kommunistpartiet.

Innlegget til Peng ble raskt sensurert, men skjermbilder er blitt spredt både i Kina og utenfor. I ettertid har myndighetene forsøkt å legge et lokk på saken. Blant annet ble ordet «tennis» i en periode sensurert på kinesiske nettsider.

Filmkjendis forsvant

Hvor Peng befinner seg, er foreløpig uklart. Men hun er langt fra alene om å være en høyprofilert person som plutselig forsvinner etter å ha havnet på kant med myndighetene: