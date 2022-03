Verden Krigen i Ukraina Da Alexandra Strokina (30) bestemte seg for å rømme fra Russland, tok det bare to timer før hun var på vei. – Jeg kunne ikke leve der lenger.

ISTANBUL (Aftenposten): Minst 14.000 russere har reist til Tyrkia siden krigen begynte. Nå forsøker de å planlegge en usikker fremtid.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

13 minutter siden

«Hei alle sammen! Jeg heter Alexandra, jeg kom fra Russland for to uker siden, på grunn av det-dere-vet. Jeg føler meg ensom og isolert. Hvis noen vil møtes på en kopp te og en prat, så ville jeg være takknemlig.»

Den 13. mars skrev Alexandra Strokina et innlegg i en Facebook-gruppe for kvinner i Istanbul.

30-åringen satt på et hostell i Tyrkias største by og lurte på hva hun skulle gjøre. Hun kjente ingen. Var redd alle ville dømme henne for å være russer.

– I begynnelsen satt jeg bare på rommet og leste nyheter og gråt. Jeg gikk ikke ut i det hele tatt.

Etter at hun skrev innlegget, begynte meldingene å strømme på.

– Jeg er blitt tatt veldig godt imot, forteller Strokina.