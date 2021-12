Fox News-profiler tryglet Trump om å stanse stormingen av Kongressen

Donald Trumps sønn og profilerte programledere i den konservative nyhetskanalen Fox News ba den tidligere presidenten innstendig om å gripe inn og stanse tilhengerne sine fra å storme Kongressen.

Tilhengere av tidligere president Donald Trump stormet Kongressen i Washington 6. januar i år. Angrepet på Capitol skjedde i kjølvannet av en tale Trump holdt for sine tilhengere, der han oppfordret dem til å protestere mot valgutfallet. Joe Biden vant presidentvalget i november 2020. Like etter talen marsjerte Trumps tilhengere mot Capitol og stormet bygningen.

6 minutter siden

Det melder flere amerikanske medier.

Fox News-ankrene sendte flere tekstmeldinger til Trumps daværende stabssjef Mark Meadows mens det dramatiske angrepet på Capitol Hill pågikk i flere timer utover kvelden 6. januar i år.

Det samme gjorde Donald Trump jr. Han skrev følgende i en tekstmelding til Meadow:

«He's got to condemn this shit ASAP.» (Han må fordømme denne skiten så raskt som overhodet mulig).

Samtidig serverte Fox News-programlederen for talkshowet «The Ingraham Angle», Laura Ingraham, like etterpå – i sitt eget program – den feilaktige påstanden om at venstreradikale Antifa-medlemmer sto bak stormingen.

Mens TV-kjendisen Sean Hannity, som leder aktualitetsprogrammet The Sean Hannity Show, omtalte 2020-valget som en katastrofe som en forklaring på selve stormingen.

Donald Trump jr. prøvde å få sin far til å stanse stormingen av kongressen. Her er han intervjuet av nettopp programleder Sean Hannity i Fox News i juli 2017.

Tekstmeldingene ble offentlig kjent mandag. Det skjedde rett før komiteen som gransker angrepet på Capitol Hill, vedtok – med stemmetallet 9–0 – å anbefale at Mark Meadows blir anklaget for forakt for Kongressen. Det skriver The Washington Post.

SMS-ene som Meadows mottok, er del av et enormt materiale på 9000 dokumenter som Meadows frivillig overga til komiteen som gransker stormingen. Han har senere avsluttet samarbeidet med granskerne, skriver The New York Times.

Foruten Laura Ingraham og Sean Hannity, sendte også Brian Kilmeade, programleder for Fox & Friends, en tekstmelding til Meadow der han ba ham om å få Trump til å gå ut og be tilhengerne sine stanse stormingen.

Ingraham: «Han ødelegger ettermælet sitt»

Ingraham skrev følgende i en SMS:

«Mark, presidenten må fortelle folk i Capitol at de må gå hjem. Dette skader oss alle. Han ødelegger ettermælet sitt.»

Kilmeades melding hadde omtrent samme innhold:

«Vær så snill, få ham på TV. Han ødelegger alt dere har oppnådd.»

Sean Hannity fulgte opp:

«Kan han komme med en uttalelse? Be folk om å forlate Capitol.»

Trump-tilhengere under angrepet på Capitol 6. januar i år.

I den grad det skulle ha vært noen tvil, så viser SMS-ene at mange av dem som sto nær Trump – fra hans eldste sønn til hans støttespillere i Fox News – var fullt klar over hva som foregikk i de dramatiske timene 6. januar. Og at de forsøkte å presse Meadows, og trolig også Trump, til å gripe inn.

Ingrahams oppfordring til Meadows står i grell kontrast til det hun sa i sitt eget TV-show i timene etter angrepet. Da serverte hun den usanne påstanden om at Antifa-sympatisører var en sentral kraft bak angrepet:

«Fra et kaotisk Washington i kveld: Tidligere i dag var Capitol under beleiring av mennesker som bare kan beskrives som motstandere av Make America Great Again-bevegelsen,» sa Ingraham i sitt eget program.

«Sannsynligvis var ikke alle Trump-supportere, og det er meldinger om at det har vært en del Antifa-sympatisører i folkemengden», sa hun.

President Donald Trump klemmer og kysser Laura Ingraham etter at han hadde invitert henne opp på scenen i forbindelse med et studentkonferanse i Palm Beach i 2019.

Ingraham sa samtidig at det var «legitime bekymringer for hvordan valget ble gjennomført». Men hun la til at uansett, så bør ikke en slik misnøye utarte til vold.

Hannity: «Valget var en katastrofe»

Hannity har en fortid som uformell rådgiver for Trump. Han fordømte angrepet og sa følgende i showet sitt 6. januar:

«Gjerningspersonene må arresteres og straffeforfølges helt ut».

Han sa også at USA må gjøre mer for å sørge for sikre at lov og orden kan håndheves og at politikerne får bedre beskyttelse.

Sean Hannity

Når det gjaldt hvem som var ansvarlig, sa Hannity:

«Jeg er ikke opptatt av den radikale venstresiden eller den radikale høyresiden. Jeg vet ikke hvem de er. Dette er ikke mennesker jeg støtter. Så hvorfor var ikke tjenestemenn forberedt? Vi må få svar på det spørsmålet. Hvorfor tillot offentlige tjenestemenn at Capitol-bygningen ble angrepet og at barrierene ble ødelagt på få minutter?»

Han kom også inn på 2020-valget som Trump og hans støttespillere i ukene før opprøret feilaktig hadde påstått at var blitt «stjålet»:

«Valget var, for å være ærlig, en katastrofe», sa Hannity.

«83 prosent av republikanerne og millioner av andre mennesker har ikke tillit valgresultatet. Man kan ikke bare knipse med fingeren og håpe at det bare går over,» sa han.

Ingen i Fox News har så langt kommentert de offentliggjorte tekstmeldingene fra sine egne programledere.

Trump grep ikke inn

Trump lot være å gripe inn da tilhengerne hans stormet kongressbygningen. Først sent på kvelden, og etter at angrepet hadde pågått i mange timer, slapp han en video, men der han ikke fordømte handlingene:

«Jeg kjenner smerten din. Jeg vet at du er såret,» sa Trump.

«Vi hadde et valg som ble stjålet fra oss. Det var et valgskred for oss og alle vet det. Spesielt den andre siden.»

Han la til:

«Dette var et uredelig valg, men vi kan ikke spille i hendene på disse menneskene. Vi må ha fred. Så gå hjem. Vi elsker deg. Du er veldig spesiell.»