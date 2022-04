Krigen har overskygget valget i Frankrike. Nå har det tatt en overraskende vending.

President Emmanuel Macron har knapt vært synlig i valgkampen. Nå spiser hovedmotstanderen seg inn på ham på meningsmålingene. Her er seks punkter som forklarer det franske valget.

Emmanuel Macron innrømmet fredag at han burde startet valgkampen tidligere. Nå kjemper han om gjenvalg.

1. Hvordan avgjøres valget?

I Frankrike er det to valgomganger. Den første runden i presidentvalget er i dag. Hvis ingen av kandidatene oppnår 50 prosent av stemmene, blir det ny runde 24. april. Ingenting tyder på at det bare blir én runde denne gangen heller. Den første valgdagsmålingen kommer i kveld kl. 20.

2. Hvem ligger an til å vinne?

Det er 12 offisielle kandidater. Men det politiske landskapet i Frankrike er endret fullstendig. Hverken det tradisjonelle sosialistpartiet eller høyrepartiet ser ut til å ha sjanse til å bli med i sluttduellen, der de tidligere var selvskrevne.

De to kandidatene som ligger best an på meningsmålingene, er de samme som sist:

Sittende president Emmanuel Macron og hans parti En Marche (Fremover)

Den høyrepopulistiske kandidaten Marine Le Pen fra Rassemblement national (Nasjonal samling)

De neste på listen er partiene til ytre venstre-kandidaten Jean-Luc Melenchon og ytre høyre-nasjonalisten Eric Zemmour.

3. Hvordan har krigen påvirket valget?

De to partiene ytterst på høyre fløy gikk begge på en smell på meningsmålingene da Russland invaderte Ukraina. Sittende president Macron styrket seg.

Både Marine Le Pen og den ekstremt innvandringsfiendtlige kandidaten Eric Zemmour ses på som Putin-vennlige. Det ser ut til å ha rammet nykomlingen Zemmour langt hardere enn Le Pen. Marine Le Pen tok raskt avstand fra Russlands krigføring, og har også ønsket ukrainske flyktninger velkommen.

President Emmanuel Macron har nesten vært usynlig i valgkampen. Pernille Rieker, som forsker på fransk politikk, tror han kan ha tatt det for gitt at han skulle vinne igjen.

– I krisetider skulle man også tro at president Macron skulle få styrket sin posisjon som statsmann og leder av landet i kriser, sier Rieker.

Men nå øker Marine Le Pen sterkt på meningsmålingene, mens Macrons oppslutning stuper.

Marine Le Pen er leder for det høyrepopulistiske partiet Nasjonal Samling. Hun har økt på meningsmålingene den siste tiden.

4. Hva har vært de viktigste sakene i valgkampen?

Krigen har preget valgkampen. Det samme har etterdønningene etter pandemien.

Frankrike-forsker Pernille Rieker sier at de innenrikspolitiske konsekvensene av krisene, som drivstoffpriser og svekket kjøpekraft, har vært særlig viktige. Innvandring og nasjonal identitet har vært tema, men ikke i samme grad som tidligere.

Marine Le Pen har fokusert mye på hvordan økt inflasjon og stigende drivstoffpriser rammer vanlige folks lommebok.

Den ytterliggående kandidaten Eric Zemmour har falt kraftig på meningsmålingene den siste tiden. Han har tidligere uttrykt stor beundring for Vladimir Putin.

5. Hvorfor er det franske presidentvalget viktig?

Den franske presidenten sitter i fem år og har stor makt. Frankrike har verdens syvende største økonomi, er fast medlem av FNs sikkerhetsråd og er en atommakt. Landet regnes også som en motor i EU-samarbeidet.

– For Norge som samarbeider så tett med EU er det viktig hvordan EU utvikler seg. Og Frankrike er helt sentralt for EUs utvikling, sier Rieker.

Emmanuel Macron er en svoren EU-tilhenger. Da han vant i 2017, ble Beethovens 9. symfoni, Europa-hymnen, spilt. Marine Le Pen er EU-motstander, selv om hun ikke lenger vil melde Frankrike ut.

Rieker kaller det en skjebnetid for Europa om Le Pen skulle vinne. Hun minner om at Le Pen var en av få som gratulerte Viktor Orban med seieren forrige uke. Selv om hun har moderert støtten til Putin, er Le Pen langt mindre kritisk enn de fleste, mener Rieker.

– Det vil være kritisk for det europeiske samholdet om Le Pen skulle vinne, sier forskeren.

Sosialistpartiet ligger svært dårlig an foran valget. Men ytre venstrekandidaten Jean-Luc Melenchon har vind i seilene.

6. Kan Marine Le Pen vinne?

Meningsmålingene rett før valget viser at det er kortere avstand mellom Macron og Le Pen enn ventet. Pernille Rieker tror likevel at Macron vinner. Men hun tør ikke være sikker.

– Hvis Marine Le Pen kommer til andre runde, kan det bli tettere enn man hadde trodd. Marginen er ikke så stor for Macron. Det har vært så mange overraskelsesvalg, med Trump og brexit, så man vet aldri. Dessuten er det mange som ikke har bestemt seg. Samtidig tror jeg franskmenn ønsker stabilitet i en usikker tid.

Rieker mener Le Pen kan ha vunnet på at Eric Zemmour er enda mer ytterliggående.

– Le Pen kan dermed ha blitt oppfattet som enda mer moderat enn hun egentlig er. Slik kan hun ha fått støtte fra en del tradisjonelle høyrevelgere, sier Rieker.