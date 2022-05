Resultatene fra lokalvalget i Storbritannia strømmer på. Dette vet vi så langt.

Labour har vunnet over Det konservative partiet i valgkretser i London. Det har enda ikke kommet noen opptellinger fra Skottland, Wales og Irland.

Boris Johnson kan bli straffet av velgerne for sin oppførsel under koronapandemien.

13 minutter siden

Torsdag var det lokalvalg i Storbritannia. Det kan bli et skjebnevalg for britisk politikk.

Det republikanske nasjonalistpartiet Sinn Féin ligger an til et brakvalg i Nord-Irland. Skjer det kan det gå mot et forent Irland.

Det ville vært en katastrofe for den britiske statsministeren Boris Johnson. Men valget i seg selv kan også vise seg å gi en hodepine for lederen av landet.

De famøse festene som Johnson holdt midt under noen av de strengeste nedstengingen i landet kan føre til at partiet mister støtte.

De første tallene viser at Labour har vunnet flere viktige områder fra De konservative.

Her er hovedpunktene fra valget så langt:

Labour har tatt tre viktige London-kretser fra de konservative.

Westminster hadde vært kontrollert av konservative siden 1964, Wandsworth siden 1978 og Labour har vunnet Barnet for første gang. Dette er alle byområder i London.

Noen avsatte konservative rådsmedlemmer har lagt skylden på Boris Johnson, men det konservative partiet forsvarer ham . Det skriver BBC.

Labour gjør det godt i London, men Det konservative partiet mister ikke like mye støtte utenfor hovedstadens områder.

Sentrumspartiet Liberaldemokratene og De grønne er partiene som så langt gjør det best i kretsene ellers i England.

Labour ser mot neste parlamentsvalg

Talsmenn for Labour sier partiet har momentum nok til å vinne neste parlamentsvalg. Det må avholdes senest innen januar 2025. Det skriver NTB.

Den nye Labour-lederen i Westminster, Adam Hug, sier seieren er et stort privilegium. Labour-lederen i Barnet mener resultatet speiler velgernes desillusjon over toryene, skriver NTB.

– Jeg tror mange av de konservative ikke har stemt denne gangen. Jeg tror de føler seg fremmedgjort fra nr. 10, at de er skuffet over Boris Johnson og derfor har unnlatt å stemme. Det tror jeg også har utgjort en forskjell, sier Barry Rawlings til BBC.

Nr. 10 Downing Street er adressen for den britiske statsministerboligen.

Thriller i Nord-Irland

Valgresultater fra Nord-Irland ventes senere fredag.

Resultatet kan ha store konstitusjonelle implikasjoner for Storbritannia, som består av fire nasjoner. Sinn Féin har lovet en folkeavstemning om gjenforening med Irland dersom partiet får flertall i provinsforsamlingen.

Det nordirske valget skiller seg ut. Her er nemlig hele den nordirske forsamlingen på valg, som er den lovgivende myndigheten i provinsen.

I England, Skottland og Wales gjelder valgene kommunal- og lokalråd, inkludert hele London, samt sju direkte ordførervalg. Det skriver NTB.