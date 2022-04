Moské-leder: Over 50 drept i angrep i Kabul

Over 50 mennesker ble drept i en bombeeksplosjon i Khalifa-moskeen i Kabul, ifølge moskeens leder. Det skal være barn blant ofrene.

Øyenvitner og lokale medier melder om langt flere ofre enn det Taliban-myndighetene har oppgitt. Her er overlevende fotografert i nærheten av moskeen fredag.

NTB-AFP-AP

29. apr. 2022 21:22 Sist oppdatert 6 minutter siden

Det Taliban-styrte innenriksdepartementet har bare bekreftet at ti mennesker ble drept i fredagens angrep. Men lederen for moskeen, Sayed Fazil Agha, har oppgitt et langt høyere tall til nyhetsbyrået Reuters.

– Det var døde overalt. Jeg overlevde selv, men mistet mine kjære, sier han og forteller at nevøene hans er blant de drepte.

Sivile er blitt rammet av en lang rekke angrep i Afghanistan under den muslimske høytidsmåneden ramadan.

Sunni-moské

Før fredagens eksplosjon var over 50 mennesker blitt drept i ulike angrep bare den siste uken. Flere har rammet muslimske sjia- og sufi-minoriteter i Afghanistan, og enkelte av angrepene har IS tatt på seg ansvaret for.

Denne gangen var det en moské tilhørende den muslimske sunnimajoriteten som ble rammet. Ofrene var samlet for å utføre et religiøst minneritual som enkelte ytterliggående sunnimuslimer anser som kjettersk, ifølge Reuters.

Flere hundre mennesker var til stede i moskeen da eksplosjonen fant sted etter fredagsbønnen, ifølge lokale innbyggere.

Taliban-soldater har sperret av området rundt sunni-moskeen og sykehuset, og journalister får ikke tilgang.

– Dekket av blod

Bilder publisert i sosiale medier viser overlevende som løper ut av moskeen. Noen av dem bærer ut ofre, blant dem barn, og gulvet i moskeen er tilsølt av blod.

– Mange var i moskeen da eksplosjonen skjedde. Mange ofre ble kastet i bakken, sier en overlevende som bare vil omtales som Ahmed.

– Alle skrek og var dekket av blod, forteller Wahid, en mann i 30-årene som løp til moskeen for å finne broren sin og hjelpe til med å bære sårede inn i ambulanser.

Flere hundre mennesker var samlet i Khalifa-moskeen da eksplosjonen fant sted etter fredagsbønnen, ifølge lokale innbyggere. Her er folk på vei bort fra åstedet.

Nektet journalister adgang

Innenriksdepartementets talsmann Mohammad Nafi Takor sier til nyhetsbyrået AP at 10 personer ble drept og 20 såret i den kraftige eksplosjonen. Kabul-politiets talsmann Khalid Zadran sa senere at tallet på sårede er steget til 30.

Det Taliban-styrte innenriksdepartementet har ikke oppgitt flere detaljer om hendelsen. Taliban-soldater sperret av området rundt moskeen og sykehuset, og journalister fikk ikke tilgang.

Lokale medier meldte at Istiqlal-sykehuset i nærheten var overfylt og ikke lenger kunne ta imot sårede. Det italiensk-drevne sykehuset Emergency opplyste fredag ettermiddag at det har tatt imot minst 20 sårede etter eksplosjonen.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet mot en sunni-moské i Afghanistans hovedstad Kabul fredag.

IS-angrep

Årsaken til eksplosjonen på tampen av ramadan er foreløpig ikke kjent, og ingen har så langt tatt på seg ansvaret.

Den ytterliggående islamistgruppen IS har gjennomført en rekke bombeangrep mot sjiamuslimske mål i Afghanistan de siste månedene.

Forrige fredag ble 33 mennesker drept i et bombeangrep mot en moské i Kunduz.

Rivaler

Taliban, som forfekter en fundamentalistisk tolkning av Koranen, gjenerobret makten i Afghanistan i august. Men Talibans bitre rival IS og andre mer ytterliggående grupper fortsetter å angripe landets religiøse og etniske minoriteter.

En av de største ideologiske forskjellene mellom IS og Taliban er at sistnevnte ønsker et Afghanistan fritt for utenlandske styrker. IS vil på sin side ha et såkalt islamsk kalifat som strekker seg over flere land.

Taliban hevder de har nedkjempet IS i Afghanistan, men analytikere påpeker at gruppen utgjør en betydelig sikkerhetstrussel.