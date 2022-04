Dette skjedde i Ukraina i natt: Angrep mot Kharkiv. Flere sivile søker tilflukt i stålverk

Kharkiv, Ukrainas nest største by, ble rammet av flere russiske luftangrep lørdag. USA tror Russlands angrep i Øst-Ukraina går senere enn planlagt.

Bildet av denne bombede bygningen i Kharkiv er tatt fredag. Angrepene mot byen fortsatte lørdag.

30. apr. 2022 07:46 Sist oppdatert 28 minutter siden

Ukraina har tatt tilbake kontrollen over Kharkiv. Men byen nordøst i Ukraina blir stadig utsatt for angrep fra russiske styrker.

En person ble drept og fem såret som følge av fiendtlige angrep. Det skrev Kharkivs militæradministrasjon på Telegram lørdag.

Likevel har ukrainske styrker gjort fremskritt i regionen. Det sier president Volodymyr Zelenskyj.

– Situasjonen i Kharkiv-regionen er vanskelig. Men militæret vårt, etterretningen vår, har gjort viktige taktiske fremskritt, sa Zelenskyj i en TV-sendt tale til folket.

Røyk fra Azovstal-stålverket i Mariupol, der flere hundre sivile har søkt tilflukt. Bildet er tatt fredag under en omvisning i regi av det russiske forsvarsdepartementet.

Flere søker tilflukt ved stålverket

Situasjonen ved stålverket Azovstal i Mariupol er fortsatt vanskelig. Trass i begredelige forhold, fortsetter sivile å ta seg dit for å søke tilflukt, sier en kommandør til New York Times.

– Det er flere tilfluktsrom som sivile har brukt, som er blitt ødelagt. Disse folkene kommer til oss, sier kommandøren Serhij Volyna til avisen. Han leder en enhet blant styrkene som har forskanset seg ved stålverket.

– Antallet mennesker endrer seg og stiger dag for dag. Vi har for lengst overgått definisjonen av en humanitær katastrofe, sier Volyna.

Ingen fremskritt i forhandlingene

I natt ble det også tydeligere at fredsforhandlingene står i stampe. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier det er høy risiko for at de kollapser.

Det har ikke vært samtaler ansikt-til ansikt mellom Russland og Ukraina siden 29. mars. Forhandlingsklimaet er blitt betydelig dårligere i tråd med anklager om krigsforbrytelser begått av russiske styrker, skriver Sky News. Moskva avviser alle anklagene.

– Risikoen for at samtalene tar slutt er høy på grunn av hva de har etterlatt seg. Inntrykket er at de har en egen bok om måter å drepe folk på, siteres han på av Interfax.

USA: Russland ligger bak skjema

Russlands offensiv i Donbas-regionen øst i Ukraina går ikke slik de planla, lyder USAs vurdering.

– Vi tror og vurderer det slik at de ligger bak skjema med tanke på hva de prøver å oppnå i Donbas, sier en høytstående tjenesteperson i det amerikanske forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået DPA.

Russland hadde håpet på å gjøre langt større fremskritt med å omringe ukrainske styrker, men de er blitt møtt med innbitt motstand, heter det videre.

Russland hevder én million er blitt evakuert

Mer enn én million mennesker er blitt evakuert fra Ukraina og inn i Russland siden slutten av februar, sier Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Blant dem er 120.000 utlendinger og folk fra de separatiststyrte fylkene Luhansk og Donetsk, skriver Reuters.

Russland anerkjente fylkene som uavhengige stater like før invasjonen 24. februar, og hjemme i Russland er narrativet om krigen i nabolandet at det er snakk om en «spesialoperasjon», blant annet med mål om å beskytte innbyggerne i fylkene.

Ukraina hevder at titusenvis er blitt deportert til Russland ved tvang. Ifølge Lavrov har 2,8 millioner mennesker i nabolandet bedt om å bli evakuert til Russland.

Stridsvogner fra Polen til Ukraina

Polen gir nabolandet Ukraina mer enn 200 sovjetproduserte stridsvogner, ifølge det polske nyhetsbyrået IAR, som viser til kilder i regjeringen. De fleste befinner seg allerede på ukrainsk side av grensen, ifølge IAR.

Statsminister Mateusz Morawiecki hadde allerede bekreftet at det vil bli gitt et stort antall stridsvogner, men det var ikke tallfestet hvor mange det var snakk om.

Ukraina har orientert IAEA-sjef Rafael Grossi om sin bekymring for atomkraftverket i Zaporizjzja.

Spesialister sendt til atomkraftverk

Russiske myndigheter har sendt sine spesialister til atomkraftverket i Zaporizjzja sørøst i Ukraina, ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Ukrainske myndigheter har orientert om at deres folk på anlegget arbeider «under utrolig press», heter det i en uttalelse fra IAEA-sjef Rafael Grossi.

Fra ukrainsk hold er det meldt at åtte representanter fra det russiske atomselskapet Rosatom er sendt til kraftverket. Videre heter det at disse har krevd daglige rapporter fra ledelsen ved kraftverket.

Kraftverket ble inntatt av russiske styrker 4. mars, og Grossi har flere ganger uttrykt bekymring rundt sikkerheten ved Ukrainas atomkraftverk i krigen.