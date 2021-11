39-åring pågrepet og siktet etter dødelig angrep på juleparade. Fem personer drept.

Politiet har pågrepet og siktet 39 år gamle Darrell Edward Brooks etter angrepet på juleparaden i Waukesha. Han har publisert flere raplåter under navnet MathBoi Fly og er dømt for vold gjentatte ganger.

Politiet bekrefter at det var 39 år gamle Darrell Edward Brooks som kjørte ned og drepte flere i en juleparade i Waukesha i Wisconsin søndag.

22. nov. 2021 20:11 Sist oppdatert nå nettopp

Minst fem er døde og minst 48 ble skadet da en rød bil i full fart kjørte inn i en juleparade i Waukesha i Wisconsin søndag ettermiddag, lokal tid. To av barna er kritisk skadet. Det var ingen barn blant de døde, som alle er over 50 år.

Fire av de drepte er kvinner. To av dem var 52 år gamle, de andre var 71 og 79 år gamle. I tillegg ble en mann på 81 år drept.

Det opplyste politisjef Daniel Thompson på en pressekonferanse klokken to på ettermiddagen lokal tid (klokken åtte norsk tid). Han bekrefter at Darrell Edward Brooks er pågrepet og foreløpig vil bli siktet for fem tilfeller av overlagt drap, men siktelsene kan bli utvidet.

Thompson sier at dette ikke er et terrorangrep, og at det ikke er mistanke om at andre er involvert.

– Vi har opplysninger om at mistenkte var involvert i husbråk i forkant av hendelsen, sa Thompson.

Hendelsen skal ha skjedd bare minutter før angrepet. Men han hadde forlatt stedet da politiet ankom for å ta seg av bråket.

Thompson forteller om et åsted preget av kaos og tragedie, og mange hjalp til med å få de skadede til sykehus.

Én av polititjenestemennene fyrte av skudd mot Brooks for å stoppe ham da han kjørte inn i paraden. Men han måtte gi opp på grunn av de mange menneskene.

En ødelagt barnevogn ligger på hovedgaten i Waukesha etter at SUV-en ble kjørt inn i paraden.

18 små barn er lagt inn på sykehus

På videoer i sosiale medier kan man se bilen som kjører rett gjennom sperringer på stedet og inn i folk fra et korps som spilte i paraden. En rekke medlemmer fra et lokalt dansestudio ble også truffet.

Blant ofrene var medlemmer av en gruppe som kalte seg «Dansende bestemødre», ifølge en post lagt ut på Facebook mandag.

– Det lå små barn over hele veien. Politibetjenter og helsepersonell ga førstehjelp til flere, forteller Chris Germain, deleier i dansestudioet, til nyhetsbyrået Ap.

– Det var skremmende, sa Waukesha-beboer Brian Hoffman (33). Han var til stede da kjøretøyet kjørte gjennom paradedeltakere.

Han så barn bli påkjørt. - Jeg er fortsatt helt sjokkert.

Mandag opplyser leger at 18 pasienter i alderen 3 til 6 år er lagt inn på Children's Wisconsin Hospital. Blant dem er tre søskenpar.

Ofrene har blant annet alvorlige hodeskader og beinbrudd. Seks personer ble operert søndag kveld, mens ytterligere to ble operert mandag.

Waukesha er en forstad til byen Milwaukee.

Ifølge nettstedet Heavy.com, som har gått gjennom opptak av samtaler på politiets samband, skal Brooks ha blitt pågrepet av lokalt politi kort tid etter hendelsen.

Den røde bilen som ble brukt i angrepet, en Ford Escape, ble også raskt funnet med store skader i fronten.

Brooks er også rapper under navnet MathBoi Fly, med en egen YouTube-kanal. Han har gitt ut flere musikkvideoer. En rød SUV, helt lik den som kjørte inn i paraden, kan sees i én av videoene hans.

Bildet viser en rød Ford Escape som blir brukt i en video som rapperen MathBoi Fly, alias Darrell Edward Brooks, la ut i 2019 på Youtube. Politiet i Waukesha etterlyste i natt norsk tid en rød Ford Escape med registreringsnummer som begynte på samme måte som denne bilen.

Politiet fant bilen parkert i en oppkjørsel Maple Avenue i byen. Den lokale TV-stasjonen CBS 58 har lagt ut to bilder som de har fått fra en seer, som viser at kjøretøyets panser har fått store bulker. Også støtfangeren er kraftig ramponert.

Slapp nylig ut av fengsel

Brooks blir omtalt som en kjenning av politiet med en lang kriminell løpebane. Han er domfelt i en rekke saker helt tilbake fra 1999. Dette inkluderer blant annet dommer for vold, besittelse av narkotika og hindring av politiets arbeid.

Ifølge rettsdokumenter skal Brooks ha blitt pågrepet og siktet for flere saker i starten av november i år. Dette inkluderer vold i nære relasjoner, samt at han skal ha motsatt seg arrest og unndratt seg fengsling. Han slapp ut av fengsel 19. november ved å betale 1000 dollar i kausjon.

Han skal også ha en annen pågående sak mot seg fra 2020. Den gangen ble han siktet for bruk av farlige våpen ved to tilfeller og for besittelse av skytevåpen. Denne saken er ennå ikke behandlet i rettssystemet.