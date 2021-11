Politiker på New Zealand syklet til sykehuset og fødte en time senere

Få tar sykkelengasjementet like langt som den tidligere ministeren for De grønne.

Genter og partneren, Peter Nunns, i parkeringshuset ved sykehuset i Auckland.

Nå nettopp

Natt til lørdag merket Julie Anne Genter at det nærmet seg.

Den 41 år gamle politikeren er parlamentsmedlem for det grønne partiet på New Zealand. Hun var også gravid, og nå kjente hun riene komme. Ikke altfor kraftige, men nok til at det var på tide å dra.

Så hun og samboeren satte kurs mot sykehuset – på sykkel.

CNN og flere andre internasjonale medier var raske til å skrive om den noe spesielle turen til fødestuen.

«Jeg elsker sykkelen min», skriver Genter på sin Facebook-profil. Hun er politiker i partiet De grønne, som sitter i regjering i New Zealand. Frem til valget i fjor var hun kvinneminister, og hun har vært delaktig i regjeringens satsing på billigere kollektivtransport og bedre sykkel-infrastruktur.

New Zealand har satt som mål at 30 prosent av landets biler skal være elektriske i løpet av 2035. Myndighetene har også et mål om at bilreiser da skal være redusert med 20 prosent.

Der gjør definitivt Julie Anne Genter sin del av jobben.

Turen på elsykkel til sykehuset i Auckland var unnagjort på ti minutter. Bare en time etter at hun syklet hjemmefra, var fødselen over og politikeren var blitt tobarnsmor.

Også den første gangen hun fødte syklet hun til sykehuset selv.

«Jeg hadde virkelig ikke planlagt å sykle under fødselen, men det var det som skjedde», skrev hun på sin Facebook-side lørdag. «Og nå har vi utrolig nok en sunn, liten en som sover, slik hennes far gjør.»