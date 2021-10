Nobelprisen tildelt journalister: – Sannhet og fakta er under angrep

Maria Ressa og Dmitrij Muratov deler årets nobelpris.

8. okt. 2021 10:36 Sist oppdatert nå nettopp

Ressa er journalist på Filippinene og var med på å starte nettstedet Rappler. Muratov er redaktør for Novaja Gazeta, en uavhengig russisk avis.

– De får prisen for sine forsøk på å sikre ytringsfrihet, et vilkår for demokrati og varig fred, sa komitéleder Berit Reiss-Andersen.

Overraskelse og glede: - Virkelig kult

– Dette betyr at vi kan fortsette å gjøre det vi gjør. Vårt største problem er at så mye skjer i mørket, sa en rørt Maria Ressa til TV 2 da hun fikk høre nyheten.

– Sannhet og fakta er under angrep, la hun til.

Ressa sa hun var «litt i sjokk».

– Det er virkelig emosjonelt. Men jeg er glad på vegne av teamet mitt og vil takke nobelkomiteen for å anerkjenne hva vi går igjennom, sa Ressa til TV 2.

På Novaja Gazeta lå prisen som toppsak fredag formiddag.

Nadetjsa Prusenkova, en journalist i avisen, sa til Reuters at staben er overrasket og henrykt.

– Vi er sjokkert. Vi visste intet. Vi er selvsagte glade. Dette er virkelig kult, sier hun.

– De to er individer med ekstremt mot, sa påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre om årets vinnere av fredsprisen. Han nominerte selv Maria Ressa.

Støre: Rørende

Komitéleder Reiss-Andersen sa at de to vinnerne er representanter for alle journalister som «står opp for idealet om ytringsfrihet i en verden der demokrati og pressefrihet møter stadig mer motbør».

Hun sa at Ressa avdekker maktmisbruk, voldsbruk og en mer autoritært styre i sitt hjemland. Hun kaller Ressa en «fryktløs forsvarer av ytringsfriheten».

Jonas Gahr Støre satt i regjeringsforhandlinger da han fikk meldingen om årets pris på en lapp.

– Veldig rørende, sa Ap-lederen til pressen.

Den påtroppende statsministeren nominerte selv Ressa til årets pris.

– De to er individer med ekstremt mot som med fare for eget liv gjør sitt arbeid, sa Støre om vinnerne.

Gratulert av Putins talsmann

Komitéleder Reiss-Andersen påpekte at Muratov har kjempet for ytringsfrihet i Russland i flere tiår. Redaktøren i Novaja Gazeta er en kjent pressefigur i Russland.

– Avisen har en grunnleggende kritisk holdning til makt, sa Reiss-Andersen.

Motstandere av Novaja Gazeta har svart med sjikane, trusler, vold og drap, fremholdt hun.

Tildelingen kom 15 år og én dag etter at journalist Anna Politkovskaja ble drept.

– Fri, uavhengig og faktabasert journalistikk bidrar til beskyttelse mot maktmisbruk, løgner og krigspropaganda, sa Reiss-Andersen.

Muratov har ofte vært i tottene på russiske myndigheter. Kreml gratulerte fredag likevel redaktøren.

– Han arbeider konstant i tråd med sine egne idealer. Han er trofast mot dem. Han er dyktig, og han er modig, sa Putins talsmann, Dmitrij Peskov til reportere.

Fakta Novaja Gazeta Russisk avis grunnlagt 1. april 1993 av tidligere journalister i Komsomolskaja Pravda, blant dem Dmitrij Muratov.

Den uavhengige avisen er prinsipielt maktkritisk og baserer seg på faktabasert journalistikk.

Siden oppstarten har avisen skrevet kritiske artikler om korrupsjon, politivold, urettmessige arrestasjoner, valgfusk, «trollfabrikker» og russiske militære styrker som brukes i og utenfor Russland.

Avisens motstandere har svart med trakassering, trusler, vold og drap.

Seks journalister i avisen er blitt drept, blant dem Anna Politkovskaja. Hun ble drept i en heis i leilighetsbygget der hun bodde i Moskva 7. oktober 2006.

8. oktober 2021 ble avisens redaktør Dmitrij Muratov tildelt Nobels fredspris. Vis mer

– Under press

Gratulasjonene begynte å strømme på kort tid etter utdelingen.

– De representerer tusenvis av journalister over hele verden som er under press, sa Anniken Huitfeldt (Ap) til TV 2. Hun har vært leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Dette er en god og viktig pris. Ytringsfrihet og journalistikk er kritiske forutsetninger for en stabil og demokratisk verdensorden, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Dette er en svært viktig pris! Uavhengige journalister er ytringsfrihetens voktere. De spiller en helt uvurderlig rolle for å forsvare menneskerettighetene og demokrati mot propaganda, feilinformasjon og hat, sier Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: «Selv om presse- og ytringsfriheten står veldig sterkt i Norge, så er den under sterkt press andre steder i verden. I Russland og Filippinene er den direkte truet.»

– Det er en stor anerkjennelse av hvor viktig den kritiske og uavhengige journalistikken er, sier leder Dag Idar Tryggestad i Norsk Journalistlag.