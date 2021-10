Se kunngjøringen av årets fredspris direkte kl. 11 her

Mottageren av Nobels fredspris blir kunngjort av komitéleder Berit Reiss-Andersen klokken 11.

I fjor ble prisen tildelt Verdens matvareprogram. WFP fikk prisen for innsatsen i kampen mot sult. Tildelinger til organisasjoner er ofte mindre omstridte enn priser til enkeltpersoner.

Selskaper som tar imot veddemål, har hatt Greta Thunberg og Verdens helseorganisasjon som favoritter i år. Men ekspertene og bookmakerne er uenige.

– Jeg har ikke tro på at WHO får prisen, selv om jeg mener WHO utvilsomt har spilt en viktig rolle under pandemien. Spørsmålet er om de har gjort nok, og om det de gjør, har vært en fredsinnsats. Det er ennå uavklart om de har gjort en strålende eller dårlig jobb. De er også kritisert for håndteringen av pandemien, for eksempel i møte med Kinas manglende åpenhet og samarbeidsvilje, sier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (Prio) til NTB.

Reportere uten grenser og Committee to Protect Journalists (CPJ) nevnes også som hete kandidater.

Kontroversiell pris for to år siden

Prisen for to år siden er blitt spesielt kontroversiell. Da vant Etiopias president Abiy Ahmed. Særlig avgjørende var initiativet for å løse en konflikt med nabolandet Eritrea.

Siden er det blitt bråk om denne prisen. Årsaken er borgerkrigen i regionen Tigray. Der beskyldes partene for grove brudd på menneskerettighetene. Prisvinneren klandres også for vansker med å få inn nødhjelp.

Fakta Årets utdeling av Nobels fredspris Årets vinner av Nobels fredspris offentliggjøres fredag 8. oktober klokken 11.

Nobelinstituttet er vertskap for kunngjøringen fra Nobelkomiteen og påfølgende pressekonferanse.

I år er det 329 nominerte. Det er det tredje høyeste antall nominerte noensinne. 234 er personer og 95 organisasjoner.

Det er fremdeles usikkert om årets fredsprisvinner skal inviteres til Norge for å delta på en tradisjonell tildelingsseremoni i Oslo rådhus, eller om arrangementet 10. desember blir digitalt.

Det er for øvrig bestemt at vinnerne av nobelprisene som deles ut i Stockholm, kommer til å motta medaljen og diplomet i sine hjemland.

Den norske Nobelkomiteen vil først i midten av oktober vil si noe om hvilken form nobelfeiringen vil få.

«Oslo Peace Days» går fra 6. til 12. desember i år, et samarbeid mellom Nobelinstituttet, Oslo kommune, UiO, PRIO og Nobels Fredssenter.

David Beasley, direktør for fjorårets fredsprisvinner, FN-organisasjonen Verdens matvareprogram, mottok prisen digitalt.

Gjetteleken går alltid høyt foran utdelingen. Likevel er det ganske sjelden at noen treffer blink. I år har eksperter før utdelingen særlig snakket om tre emner:

Kampen for frie ytringer og fri presse.

Kampen mot endret klima.

Kampen mot autoritære regimer.

