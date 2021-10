Polen utfordrer nok en gang EU på sin uavhengighet. EU-kommisjonen krever at de innordner seg.

Polsk domstol slår fast at noen av EUs lover er i strid med landets grunnlov. EU er bekymret. Én av Polens mektigste politikere triumferer.

Polens grunnlovsdomstol i Warszawa, her i et bilde fra desember 2017. Dommerne har nå fastslått at enkelte deler av EUs lovverk strider mot den polske grunnloven.

8. okt. 2021 14:12 Sist oppdatert nå nettopp

Warszawa bryter håndbak med Brussel. Nok en gang.

Fra Polens hovedstad hevdes det torsdag at deler av EUs lovverk ikke er i tråd med landets eget. Polens høyeste rettsorgan går så langt som å si at EU-traktaten er underordnet den polske grunnloven.

Det har skapt reaksjoner både fra EU og den politiske opposisjonen i Polen. En opposisjonspolitiker frykter et «polexit». Polens regjeringsparti PiS, som styrer rettsorganene, sier at grunnloven trumfer alt. Han mener at europeiske reguleringer må innrette seg etter den.

Krever at Polen innordner seg

EU-kommisjonens leder krever at Polen innordner seg. EUs rettsregler har forrang foran polske nasjonale rettsvedtak, hevder Ursula van der Leyen.

Van der Leyen kalte fredag EU for et fellesskap av verdier og lover og sa at unionen vil opprettholde de grunnleggende prinsippene om EU-domstolens forrang.

– Dette forventer EUs 450 millioner mennesker, sa hun.

«Polexit»

PiS’ utspill får opposisjonen i Polen til å stille spørsmål ved om Polen egentlig bør være medlem. Det truer også EUs stabilitet i seg selv, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Å ikke anerkjenne EU-domstolens kjennelser er i realiteten veien til polexit, skriver den polske opposisjonspolitikeren Borys Budka. Han tilhører det liberalkonservative partiet Borgerplattformen.

Han mener Polen nå risikerer å miste milliarder i EU-støtte.

Også i EU-parlamentet er reaksjonene sterke.

– Dagens kjennelse i Polen kan ikke stå uten at den får konsekvenser, sier EU-parlamentets leder David Sassoli. Utsagnet kom få timer etter at den polske grunnlovsdomstolen kom med kjennelsen torsdag.

– EU-lovens forrang må være udiskutabel. Å bryte den innebærer å utfordre ett av de grunnleggende prinsippene i vår union, sier Sassoli. Han ber EU-kommisjonen gjøre «det som er nødvendig».

– Det er veldig alvorlig. Det er risiko for en de facto utmelding av Polen, sier Frankrikes EU-minister Clement Beaune.

Han legger til at han ikke ønsker at Polen skal forlate unionen, men fremhever at rettsavgjørelsen er et angrep på EU.

Fakta Dette er saken: Det er regjeringen som har bedt grunnlovsdomstolen om å ta stilling til hvilke lover som har forrang. Da avgjørelsen ble tatt torsdag, var det kun to av de 14 dommerne som sa seg uenige i flertallets vurdering. De tolv andre konkluderte med at enkelte deler av EU-traktatene og noen avgjørelser i EU-domstolen er på kollisjonskurs med landets grunnlov. Et disiplinærkammer som ble opprettet i polsk Høyesterett for å vurdere dommeres praksis, står sentralt i striden. EU mener ordningen bryter med sentrale rettsstatsprinsipper og gir regjeringen politisk kontroll over domstolenes virksomhet. EU-domstolen avsa i fjor en midlertidig kjennelse med ordre om å sette til side denne ordningen, i påvente av en endelig dom. Det ville ikke statsminister Mateusz Morawiecki, dermed ba de om en behandling i landets egen grunnlovsdomstol. Vis mer

EUs justiskommissær Didier Reynders sier han vil lese domstolens kjennelse i detalj. På en pressekonferanse torsdag kveld varslet han at EU kan komme til å iverksette tiltak mot Polen i løpet av noen dager eller uker, men uten at han sa noe konkret om hva kommisjonen vil gjøre.