Angrep på fengsel i Syria: Nær 90 drept i kamper mellom IS og kurdere

De harde kampene mellom IS og kurdiske styrker etter et fengselsangrep i Syria fortsatte lørdag på tredje dagen. Nær 90 er drept.

Bilder fra de kurdisk-ledede Syrian Democratic Forces viser IS-krigere som ble arresterte etter at de angrep Ghwayran-fengselet i Hasaka fredag.

NTB-AFP-AP

Nå nettopp

Angrepet på Ghwayran-fengselet i den nordsyriske byen Hasaka er det mest omfattende siden Vesten erklærte at IS-kalifatet var beseiret for snart tre år siden.

Dødstallet stiger stadig. Minst 28 medlemmer av de kurdiske styrkene, fem sivile og 56 IS-medlemmer er drept i kampene, ifølge Syrian Observatory for Human Rights.

Fengselet ligger nordøst i Syria, i et område der kurdiske styrker har kontrollen.

Fengselet huser flere tusen mistenkte IS-medlemmer. Anslaget over hvor mange det er snakk om varierer fra kilde til kilde. Ifølge nyhetsbyrået AP kan det være så mange som 5.000, blant dem sentrale lederskikkelser.

IS sier selv at angrepet hadde som målsetting å sette fri IS-fanger, som så kan gå inn i IS-styrkene igjen.

Klarte å rømme

Angrepet begynte torsdag, da en bilbombe rammet fengselsinngangen. To andre eksplosjoner gikk av i nærheten, før IS-jihadister med tunge maskingevær slo til mot de kurdiske sikkerhetsstyrkene som bemannet fengselet.

– En rekke fanger klarte å rømme, sier en talsperson for SOHR, som er basert i Storbritannia men henter sine opplysninger fra et kildenettverk i Syria.

Totalt skal omkring 100 IS-krigere ha deltatt i aksjonen. Kampene raste fortsatt lørdag. Hundrevis av rømte fanger er siden tatt på nytt, mens andre er ennå på rømmen. IS-krigerne skal også ha tatt våpen de fant i fengselet.

Helikoptre og fly fra den USA-ledede koalisjonen mot IS har gjennomført luftangrep under kampene, både mot fengselet og i nabolaget Zuhour. Det opplyste en talsmann for kurdiskdominerte Syrian Democratic Forces (SDF) fredag.

Sivile flykter

Aftenposten besøkte fengselet i Hasaka høsten 2019. Fengselet huser flere tusen mistenkte IS-medlemmer.

Kurdiske styrker har lørdag omringet fengselet og kjemper for å ta tilbake kontrollen over nabolag i nærheten der IS-krigere har forskanset seg. SDF uttalte lørdag at det har vært harde kamper i et område nord for Ghwayran, der mer enn 20 IS-krigere skal ha blitt drept.

Ifølge SDF er det funnet både bombebelter, våpen og artilleri.

Som et resultat av kampene har et stort antall sivile rømt fra nabolagene omkring fengselet. Det er vinter og bitter kulde i området.

– Tusenvis har forlatt sine hjem, de har flyktet til slektninger i nærheten, sier lokalmyndighetenes representant Sheikhmous Ahmed til AFP.

Ikke kapasitet

Et bilde fra de kurdiskdominerte SDF-styrkene viser IS-flagg og sekker som har tilhørt IS-krigere som angrep et fengsel i Hasaka torsdag. Kampene pågikk fortsatt lørdag, og dødstallene stiger.

Kurdiske myndigheter har lenge gjort det klart at de ikke har kapasitet til å holde tusenvis av IS-krigere fanget og stille dem for retten.

De sier selv at det er folk fra minst 50 nasjoner i fengslene der 12.000 IS-fanger holdes.

Mange av dem er fra land som er motvillige til å hente dem hjem av frykt for reaksjonen blant velgerne. Abdulkarim Omar, som er kurdernes utenrikssjef, legger skylden for angrepet på det internasjonale samfunnets manglende innsats for å ta ansvar.