Hundretusenvis skal ha vervet seg til tjeneste. Men ikke alle har troen på Ukrainas «IT-hær».

Ukraina ber fremmedkrigere slutte seg til kampen mot Russland. Og fysisk oppmøte er ikke den eneste måten å kjempe på.

TV-tårnet i Ukrainas hovedstad Kyiv ble tirsdag sprengt. Men proukrainske hackere sier de har utpekt russisk TV og infrastruktur som mål for sine angrep.

3. mars 2022 14:14 Sist oppdatert nå nettopp

Én uke har gått siden de russiske styrker startet sin storstilte invasjon. I løpet av den tiden skal over 1000 fremmedkrigere ha reist inn i landet for å kjempe side om side med ukrainerne. Det sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba onsdag, ifølge NTB. Tallet er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Men Ukraina ber ikke bare om hjelp fra folk som kan krige fysisk mot russerne. Kampene utspiller seg også på nett.

I helgen kom nyheten om at Ukraina er i gang med å opprette en «IT-hær». Det skrev landets visestatsminister og digitaliseringsminister Mykhajlo Fedorov på Twitter.

Flere hundre tusen datakrigere

– Vi trenger digitale talenter, tvitret ministeren.

– Det vil være oppgaver for alle. Vi fortsetter å kjempe på cyber-fronten.

Oppfordringen har ikke gått upåaktet hen. På bare to dager hadde over 200.000 personer vervet seg til «hacker-armeen». Det meldte avisen The Independent.

IT-soldatene påstår på Twitter at de allerede har stått bak flere angrep mot russiske myndigheter og finansorganisasjoner. Dette er imidlertid ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Men ikke alle er overbevist om at hackerne vil hjelpe Ukraina.

– De kan gjøre mer vondt enn godt. For å si det rett ut, tror jeg det er den største bekymringen. Det sier sjefen for det anerkjente amerikanske datasikkerhetsselskapet Crowdstrike, Adam Meyers, til forsvarsnyhetsstedet Breaking Defence.

– Folkene som er involvert i dette, kan helt sikkert ha gode intensjoner. Men det betyr ikke at de ikke kan ende opp med å gjøre ting som ikke hjelper, sier Meyers.

For vet IT-soldatene egentlig hva de driver med? Og er de forberedt på konsekvensene? Meyers har sin tvil. Et dårlig planlagt eller feilslått hackerangrep kan ramme bredt og også gå ut over servere og internett i Ukraina.

Mayers sier også at ved å involvere seg i en krig, selv på internett, kan «soldatene» bli underlagt lovene som gjelder i væpnet konflikt.

Anonymous med krigserklæring

Den Ukrainske «IT-hæren» er ikke de eneste datakyndige som har kastet seg inn i krigen. Samme dag som de russiske styrkene invaderte Ukraina, erklærte hackergruppen Anonymous «cyberkrig» mot Russland.

De sier selv at de har stått bak flere DDoS-angrep, eller tjenestenektangrep. De skal ha satt nettsidene til det russiske forsvarsdepartementet og Kreml ut av drift. Anonymous tar også på seg æren for å ha forstyrret sendingene til russiske statlige TV-kanaler. Det skriver The Guardian.

Hackergruppen Anonymous assosieres med «Guy Fawkes»-masken. Kollektivet har kastet seg inn i Ukraina-krigen. Her var de kjente maskene på utstilling i New York i 2018.

Noen IT-eksperter tar påstandene med en klype salt.

– Det kan være vanskelig å knytte denne aktiviteten direkte til Anonymous. Det sier IT-konsulent Jamie Collier ved det amerikanske datasikkerhetsselskapet Mandiat til den britiske avisen.

– Men Anonymous har gjennomført denne typen aktiviteter tidligere. Det er veldig i tråd med evnene deres, føyer han til.

Et angrep som uteble

Russerne er ikke uten sine egne cyber-evner.

I ukene før invasjonen ble flere departement og banker i Ukraina rammet av storstilte dataangrep. Ukraina mente Russland sto bak. Russland har tidligere også fått skylden for å hacke viktige nasjonale organisasjoner, og landet ble utpekt for å stå bak dataangrepet på Stortinget i Norge i 2020.

Siden den russiske invasjonen begynte har dataangrep på Ukraina imidlertid glimret med sitt fravær. Det har blant annet The Economist påpekt.

– Man kunne ha forventet omfattende russisk hacking av viktig ukrainsk IT-infrastruktur, sier Ciaran Martin, den tidligere sjefen for Storbritannias nasjonale datasikkerhetssenter.

– Men det har ikke skjedd. Kommunikasjonen ser ut til å stort sett fungere fint, sier han.