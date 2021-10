Etter ti år ute i kulden kan diktatoren være på vei inn i varmen igjen

Han er blitt beskyldt for å bruke nervegass mot sivile. Han har bombet sykehus, skoler og bakerier. Likevel kan noe være i ferd med å snu for Syrias diktator.

Syrias president Bashar al-Assad har i en årrekke blitt møtt med sanksjoner fra flere land i Midtøsten.

Siden krigen i Syria brøt ut for over ti år siden, har landets president Bashar al-Assad brukt brutale metoder for å slå ned på sin egen befolkning.

Det førte til at han i mange år har vært fryst ut fra den internasjonale politiske arenaen og forbundet av arabiske stater, Den arabiske ligaen. Strenge økonomiske sanksjoner har gjort livet i Syria enda vanskeligere for den allerede hardt pressede befolkningen.

Men nå er noe i ferd med å snu.

Etter mange år uten diplomatisk kontakt, har land som Jordan og Saudi-Arabia åpnet for samtaler med den syriske regjeringen.

Er Assad på vei inn i varmen igjen?

Interesse for samarbeid

I starten av september hadde Assad sin første samtale med Jordans kong Abdullah II på ti år. Det skjedde kun dager etter at Jordan gjenåpnet grenseovergangen til Syria for fullt, etter flere år med restriksjoner grunnet både konflikt og pandemi.

Samtalen mellom de to statsoverhodene dreide seg om å forsøke å fremme et samarbeid, uttalte det jordanske hoffet. Et samarbeid som i dag er mer sannsynlig enn det var for bare et par år siden.

I mai møttes også etterretningssjefene fra Syria og Saudi-Arabia i Damaskus. Møtet var det første siden krigen brøt ut i 2011.

Også andre land har vist større interesse for å samarbeide med syrerne:

Libanesiske politikere har bedt Syria om hjelp til å håndtere den akutte strømmangelen som rammer landet.

Assads finansminister møtte nylig sin emiratiske motpart under en handelsmesse i Dubai.

Under FNs toppmøte i New York i september møttes utenriksministrene fra Syria og Egypt. Også dette møtet var det første siden krigens start

Bashar al-Assad (v.) og kong Abdullah II (h.) av Jordan hadde ikke snakket sammen siden krigen brøt ut for ti år siden, da de nylig hadde en samtale. Her er de avbildet i 2004.

Et symbolsk møte

Dette er starten på et mer normalt forhold mellom Syria og de arabiske nabolandene. Det mener konflikt- og folkerettsforsker Cecilie Hellestveit.

Hun sier Jordan er et lite, men viktig land. At Assad er i samtaler med kongen av Jordan, har derfor betydning for Syria.

Ikke bare huser Jordan over en halv million syriske flyktninger. Landet fungerer også som en bufferstat mellom land som Syria, Irak, Libanon, og Saudi-Arabia.

– Samtalen med Jordans konge handler mer om politisk normalisering. Nettopp det er kanskje Assads viktigste politiske målsetning, sier Hellestveit.

Hun mener imidlertid at møtet mellom Syria og Saudi-Arabia er en større markering.

– Det er symbolsk at man lar sine militære ledere møtes offisielt på denne måten. Det signaliserer at landene ikke kriger indirekte mot hverandre lenger. Altså en militær normalisering.

Forsker Cecilie Hellestveit mener de siste samhandlingene er et resultat av at flere arabiske land har endret sin politikk mot Syria de siste par årene.

Russisk innflytelse

At arabiske land begynner å åpne dørene for Assad igjen, er imidlertid ikke helt nytt.

Allerede i 2019 begynte arabiske land som Emiratene, Bahrain og Kuwait å reetablere sine diplomatiske forbindelser til Damaskus.

– Det er en prosess som har pågått i et par år allerede. Til dels fordi russerne har ønsket det. De har tett kontakt med Assad, men også tett kontakt med de andre arabiske landene, sier Hellestveit.

Russland har siden krigen startet tatt Assad-regimets side. Det er fordi Syria er Russlands viktigste allierte i Midtøsten, og russernes eneste militærbase i Middelhavet ligger i Syria, ifølge FN.

Hellestveit sier russerne nå ønsker at Syria skal få et tettere forhold til de arabiske golfstatene.

Gulfstatene er en samlebetegnelse for landene Bahrain, Saudi-Arabia, Oman, Emiratene, Kuwait og Qatar.

Målet er delvis å få til en normalisering, men også for å få arabiske penger inn i Syria for gjenoppbygging.

USA støtter ikke samarbeid

Det er både sannsynlig og mulig for Syria å gjenopprette forholdet til de arabiske nabolandene, mener Hellestveit.

USA støtter derimot ikke beslutningen om å åpne en dør for Assad. Under krigen har USA støttet opprørsgrupper som kjemper mot regimet.

– Det vi ikke har gjort og ikke kommer til å gjøre, er å uttrykke noen støtte til arbeidet med å normalisere eller rehabilitere forholdet til den brutale diktatoren Bashar al-Assad, har USAs utenriksdepartement nylig uttalt, ifølge Reuters.

De gjorde det også klart at de ikke kommer til å lette en eneste sanksjon mot Syria.

USAs klare budskap er at de kommer til å fortsette å motsette seg gjenoppbygging av landet inntil en solid politisk løsning på konflikten er klar.