Da han giftet seg med Putins datter, ble han milliardær. Journalisten som fortalte det, måtte rømme landet.

Da 31-åringen giftet seg med Putins datter, begynte rublene å renne inn.

Kirill Sjamalov giftet seg med Putins datter. Året etter var han blitt landets yngste dollarmilliardær.

Per Kristian Aale Aftenpostens korrespondent i Russland

20. okt. 2021 19:42 Sist oppdatert 37 minutter siden

Bryllupet skjedde i all hemmelighet en februarkveld i 2013. Det var på skisenteret Igora, en times kjøretur nord for St. Petersburg. Alle gjestene måtte levere inn mobiltelefonene. Det vrimlet med sikkerhetsvakter da brudeparet kom i en slede trukket av tre hvite hester.

Bruden hadde på seg en kjole dekket av perler. Gjestene fikk utdelt silketørklær som var brodert med bokstavene K og K i rødt. Det fortalte flere av dem som var der, til Reuters.

Brudeparet: Kirill Sjamalov og Katerina Tikhonova. Hun skal være president Vladimir Putins yngste datter, men han har aldri bekreftet dette.

Det skulle vise seg å være gunstig å ha Russlands president som svigerfar. Like etter bryllupet skal Sjamalov ha fått kjøpe en stor aksjepost i et petrokjemisk firma til voldsom underpris. Fortjenesten skal ha vært 2,5 milliarder kroner. Kjøpet ble gjort via et hemmelig postboksselskap i et skatteparadis. Det kom frem i et journalistisk graveprosjekt som russiske iStories publiserte i desember 2020.

Avsløringen var basert på en stor mengde private e-poster, som en anonym kilde hadde gitt til de russiske journalistene. Der kom det også frem at det unge paret hadde brukt enorme pengesummer på å innrede boliger i utlandet. Blant annet hadde de kjøpt et teppe til 600.000 kroner.

Ti dager etter avsløringen fortalte Putin at han hadde sett artikkelen. Han var tydelig sur og sint. Flere måneder etterpå kom reaksjonen. Den var kraftig.