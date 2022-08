Forsvarsforsker: Russlands tap av inntil 20 krigsfly på Krym endrer krigens gang

Sabotasjeangrep pekes på som den mest troverdige årsaken til at Russland har tapt inntil 20 krigsfly på Krym, sier ekspert. Nå er det ventet at risikoen øker også for ukrainerne.

Dette bildet viser tydelig ødelagte krigsfly på den russiske basen. Øverste til venstre og høyre sees kratre i bakken.

11. aug. 2022 11:45 Sist oppdatert 8 minutter siden

Ingen hadde forutsett det. Flere eksplosjoner på flybasen i Novofedorivka på Krym førte til at Russland tirsdag mistet opp mot 20 avanserte angrepsfly og kampfly.

Satellittbilder bekrefter at flere russiske fly gikk tapt i eksplosjonene på Sakhi-flybasen på den russiskannekterte Krymhalvøya i Ukraina, skrev Aftenposten torsdag morgen.