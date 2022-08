Zelenskyj: – Vi er alle forandret. Vi er gjenfødt.

Onsdag morgen i Kyiv. Et land i krig feier uavhengighetsdagen på en uvanlig måte.

Onsdag morgen i Kyiv. Et land i krig feier uavhengighetsdagen på en uvanlig måte.

– En ny nasjon ble født 24. februar, kl. 04.00 om morgenen.

24. aug. 2022 10:09 Sist oppdatert 14 minutter siden

Det sa president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv onsdag da Ukraina markerte uavhengighetsdagen.

Samtidig som krigen fortsatte langs den 1000 kilometer lange fronten, oppsummerte Zelenskyj det første halvåret av krigen.

– Vi er alle forandret. Noen av oss er født på nytt. Som menneske, borger, patriot og ukrainer, sa Zelenskyj.

Nasjonaldagen begynte med flyalarmer

Dagen begynte med flyalarmer over store deler av Ukraina. Kl. 07.40 gikk flyalarmen i Kyiv

Flere ukrainske byer og distrikter, blant annet Kharkiv, Nikolajev, Dnipropetrovsk og Zaporizjzja ble rammet av nye rakettangrep.

På forhånd advarte både vestlig og ukrainsk etterretning om at man ventet flere russiske angrep mot sivile mål.

I flere byer ble ukrainere bedt om å holde seg vekk fra offentlige markeringer. I hovedstaden har det vært portforbud mellom åtte på kvelden og syv om morgenen.

Langs Kyivs hovedgate gikk en slags dyster, makaber og stillestående parade av russiske stridsvogner og militærkjøretøy.

Volodymyr Zelenskyj fra talen han hadde spilt inn til nasjonaldagen.

– En ny nasjon ble født

– Vi har alle gjort et valg. For noen var det Mariupol. For andre er det Monaco, sa Zelenskyj.

Den siste uken har flere ukrainske aviser fortalt historier om rike ukrainere, som har rømt til Monaco etter at krigen startet.

– Endelig er vi blitt virkelig samlet. En ny nasjon ble født 24. februar kl. 04 om morgenen. Ikke født, men gjenfødt, sa den ukrainske presidenten.

Talen ble presentert i form av en video på sosiale medier.

– En nasjon som ikke gråt, ikke skrek eller ble skremt. Som ikke rømte. Som ikke ga opp. Og som ikke glemmer.

Han beskrev den russiske invasjonen som en ny «folkeavstemning for hele folket».

– Men denne gang gikk vi ikke til valglokalene, men til militærkommissariatene, til hæren, til de frivillige, til informasjonstroppene, eller rett og slett fortsatte å jobbe bevisst og der vi var, sterke, med et felles mål.

Hvordan går krigen?

Seks måneder etter den russiske invasjonen, er det store bildet at frontene har låst seg.

Flere steder, særlig i Donbas og Kherson, meldes det daglig om kamper, skadede og drepte.

En forklaring kan være at de russiske styrkene begynner å bli utmattet. Det kan på sikt føre til at Kreml må innføre hel eller delvis mobilisering for å skaffe flere styrker.

En annen forklaring kan være at ukrainske styrker får stadig mer vestlig militærhjelp.

For ingen av partene er dagens militære stilling akseptabel. Ingen er i nærheten av å nå sine mål.

Det er ingen tegn på at krigen nærmer seg en slutt. Snarere tvert imot.

En ung mann går forbi rekkene av ødelagte og erobrede russiske militærkjøretøy i Kyiv på uavhengighetsdagen 24. august.

Zelenskyj: – Vi vil ikke forsøke å komme til enighet

Vi vil kjempe for det til siste slutt, sa Zelenskyj.

– I seks måneder har vi holdt ut. Det er hardt, men vi har knyttet nevene og kjemper for vår egen fremtid.

– Etter en så lang reise kan vi ikke annet enn å fortsette til siste slutt.

Han avviste kategorisk en forhandlingsløsning med Russland.

– Vi vil ikke forsøke å komme frem til enighet med terrorister, sa han.

– For oss så er Ukraina hele Ukraina. Alle de 25 regionene, uten innrømmelser eller kompromisser.

Ingen fest i Ukraina

Som følge av faren for nye russiske angrep, blir den ingen fester eller større feiringer i Ukraina.

I Kyiv har mange valgt å reise bort. Folk flest markerer dagen privat med venner og familie.

– Russland kan prøve å gjøre noe ekstra ille og grusomt, advarte Zelenskyj lørdag.

Samtidig la den ukrainske hæren frem nye tall, som viser at minst 9000 ukrainske soldater er drept etter den russiske invasjonen.

De russiske tapene er på 15.-20.000 døde, anslår vestlig etterretning.

5587 sivile er drept og 7890 er skadet, ifølge siste oversikt fra FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Stoltenberg: – Ukraina vil seire

Ukraina må seire, og Ukraina kommer til å seire, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

I en videohilsen onsdag hyller Nato-sjefen «modige ukrainske kvinner og menn som kjemper for frihet og for landet sitt».

– Under president Zelenskyjs ledelse er dere en inspirasjon for verden, sier han.

– Nato har støttet Ukraina siden uavhengigheten, og dere kan fortsatt stole på Nato uansett hvor lang tid det tar. Ukraina må seire, og Ukraina vil seire, sier Stoltenberg.

Boris: – Aldri tvilt

Storbritannias statsminister Boris Johnson tror også på ukrainsk seier i krigen mot Russland.

– Jeg har aldri tvilt på at Ukraina vil gå seirende ut av denne kampen. Ingen kraft på jorden kan overvinne 44 millioner ukraineres patriotisme, sier han i en videohilsen på Twitter.

– Uansett hvor lang tid det kommer til å ta, vil Storbritannia stå sammen med Ukraina og gi økonomisk, humanitær og militær støtte, sier han.

Biden lover mer støtte

President Joe Biden kommer i løpet av dagen til å kunngjøre en ny pakke med amerikansk militærhjelp til Ukraina, verdt nærmere 30 milliarder kroner, opplyste kilder i Det hvite hus tirsdag.

Norsk UD lover også fortsatt støtte.