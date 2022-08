Zelenskyj vil drive Russland ut av Ukraina. Men Europa er mindre villig til å hjelpe.

Store EU-land kunngjorde ingen ny hjelp til Ukraina i juli. De bruker mer penger på sine egne kriser.

En boligblokk lå i ruiner etter et russisk rakettangrep mot byen Kharkiv øst i landet onsdag. Zelenskyj avviser at han er villig til å forhandle om fred med Russland.

Torsdag fikk Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj seg en overraskelse. Han hadde nettopp møtt FNs generalsekretær og Tyrkias president i Lviv i Vest-Ukraina. De diskuterte farene ved kamper og angrep nær atomkraftanlegget i Zaporizjzja fylke i Øst-Ukraina.

Etter møtet sa den tyrkiske presidenten til internasjonal presse at han tror det er gode muligheter for at Ukraina og Russland kan bli enige om en fredsavtale.

– Jeg har fortsatt troen på at krigen vil bli avsluttet rundt forhandlingsbordet. Zelenskyj og Guterres mener det samme, sa Recep Tayyip Erdogan ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tyrkia har spilt en viktig rolle i å forhandle frem en avtale om korneksport fra Ukraina. Erdogan håpet kanskje å smi mens jernet var varmt.

Men Zelenskyj viftet bort ideen.

– Først må de russiske soldatene ut av vårt territorium. Så kan vi se, sa Zelenskyj, ifølge AFP.

Liten givervilje i Europa

Dermed er det lite som tyder på at Ukraina planlegger å inngå kompromiss med Russland for å få slutt på krigen. De russiske okkupasjonsstyrkene har bitt seg fast i Øst-Ukraina. I tillegg annekterte de hele Krym-halvøya i 2014.

Men skal Zelenskyj nå målet om å få alle russiske soldater ut av ukrainsk territorium, vil det kreve mye.

Samtidig er vestlige land mindre villige til å love Ukraina mer hjelp. Det viser nye tall som Kiel-instituttet offentliggjorde torsdag:

Ukraina ble lovet 1,5 milliarder euro til sammen i støtte i juli. Det er rundt 15 milliarder kroner.

Det er langt mindre enn tidligere. I løpet av de nesten seks månedene siden Russland invaderte Ukraina, har sistnevnte blitt lovet 84,2 milliarder i hjelp.

«Ny internasjonal støtte til Ukraina tørket opp i juli», konkluderer Kiel-instituttet på sine nettsider.

Men noen unntak finnes det. Ett av dem er Norge.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan (t.v.) og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj etter møtet med FNs generalsekretær António Guterres torsdag. Forhandlinger med Russland er ikke på tale før russiske soldater er ute av Ukraina, ifølge Zelenskyj.

Ny hjelp fra USA

Fortsatt skiller ett annet land seg ut som Ukrainas viktigste støttespiller. Det er USA. Så langt har president Joe Bidens regjering lovet Ukraina nesten 45 milliarder euro. Det er rundt 440 milliarder kroner.

Og mer kan det bli. Allerede på fredag er det ventet at Biden vil kunngjøre en ny hjelpepakke på nesten 8 milliarder kroner, ifølge Reuters.

Ingen andre land er i nærheten:

Land Lovet støtte (milliarder av euro) USA 44,5 EU (Europakommisjonen og Rådet) 11,7 Storbritannia 6,5 Tyskland 3,1 Canada 3 Polen 2,9 Norge 1,3 Frankrike 1,2

Store EU-land, som Tyskland, Frankrike og Italia, havner langt nede på listen. Kiel-instituttet peker på at ingen av dem lovet noen ny, betydelig støtte til Ukraina i juli.

Instituttet understreker imidlertid at det nå er mindre forskjell på hjelpen Ukraina er blitt lovet og hjelpen de har mottatt.

– Giverlandene leverte noen av våpnene som de hadde lovet å gi tidligere, sier Christoph Trebesch. Han er sjef for Kiel-instituttet og leder gruppen som jobber med å overvåke hjelpen til Ukraina.

Mest penger på seg selv

Av de ytterligere 1,5 milliarder euroene kunngjort i hjelp til Ukraina i juli, er rundt to tredjedeler fra Norge. Det er etter at regjeringen 1. juli sa at Norge gir 10 milliarder kroner til Ukraina. Den skal gis i løpet av de neste to årene.

Knapt én måned senere ble det klart at Norge gir 14 pansrede patruljekjøretøy til Ukraina.

De nye tallene fra Kiel-instituttet kommer samtidig som prisene skyter i været i Europa. Mange europeiske land har kunngjort milliarder i støtteordninger til innbyggere som sliter med å betale regningene sine.

– Den økonomiske og militære støtten har falt langt etter hva Ukraina har behov for. Den er også liten sammenlignet med hva noen giverland bruker på krisetiltak i sine egne land, sier Trebesch.

Latvia og Estonia er blant landene som gir mest penger til Ukraina, sammenlignet med størrelsen på økonomien. Estonias tidligere forsvarssjef Riho Terras, som nå sitter i Europaparlamentet, reagerer på at store land som Tyskland og Frankrike, ikke gjør mer for Ukraina.

Han mener det er på tide at Europa «våkner opp».

– Folk forstår ikke at vi er i krig, sa Terras til nyhetsnettstedet Politico.