Lørdag samlet russiske nasjonalister seg til festival utenfor Moskva. Festivalen samlet en rekke ledende russiske nasjonalister. En av de fremste var den ultranasjonalistiske ideologen og filosofen Aleksandr Dugin. - Djevelen er overalt, sa Dugin. Han har i over 20 år oppfordret til krig og gjenoppbygging av et russisk imperium. Dette er et av de siste bildene som ble tatt. Til venstre står Darja Dugina, datteren til ultranasjonalisten Dugin. To timer senere, bare knapt to mil fra villaområdene hvor Russlands mektigste bor, eksploderer bilen som Darja kjører. 29-åringen blir drept. Russiske myndigheter hevder at en bombe ble plassert under bilen på festivalens parkeringsplass. Hva kan ha skjedd - og hvorfor er det viktig? Verden Krigen i Ukraina Hva skjedde etter festen til nasjonalistene i Moskva?

22. aug. 2022 11:12 Sist oppdatert nå nettopp

Bildet av den ultranasjonalistiske filosofen Aleksandr Dugin og hans datter Darja Dugina ble tatt noen timer før hun ble drept.

Far og datter deltok lørdag på den nasjonalistiske festivalen «Tradisjon» utenfor Moskva. Over 10.000 deltagere, og flere kjente russiske nasjonalister, var samlet. Deriblant en rekke tidligere og nåværende russiske «frivillige» soldater. Dugin var et av trekkplastrene.